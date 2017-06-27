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Прием заявок от сахалинцев на участие в «Золотой подкове» продолжается

Прием заявок от сахалинцев на участие в «Золотой подкове» продолжается

Свои анкеты на турнир отправили уже 22 конкурсанта

Сахалинцев приглашают принять участие в соревнованиях по конному спорту на призы губернатора Сахалинской области «Золотая подкова». Уже по традиции турнир пройдет в конце июля в селе Кировское Тымовского района. Этот год станет двенадцатым по счету, сообщает министерство спорта и молодежной политики островного региона.

К соревнованиям будут допущены не только профессионалы, которые занимаются в спортивных клубах, но и любители этого вида спорта. Возраст участников от 18 до 60 лет.

Парад открытия соревнований состоится 29 июля в 10:00. В этом году в программу включены 2 обязательные дисциплины: «экстерьер» - здесь оцениваются внешние признаки ухода и содержания животных, умения навыки. Скачки «Дерби» - состоят из предварительных заездов и финального, в котором и состоится розыгрыш главного приза губернатора Сахалинской области. Дополнительная дисциплина – «Конкур».

Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в дисциплинах «Экстерьер» и «Конкур», награждаются отдельно в каждой дисциплине кубками, медалями и грамотами министерства спорта, туризма и молодежной политики региона. Победители в дисциплине «Дерби» также получат памятные призы и специальные подарки от губернатора Сахалинской области.

На сегодняшний день заявки подали 22 участника. Они представляют Александровск-Сахалинский, Тымовский, Анивский районы и Южно-Сахалинск. Регистрация продолжается. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 671-053.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:00 0
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Сахалинская областьКировскоеТымовский район
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