Дума приняла закон об индексации алиментов

Госдума в пятницу, 27 октября. единогласно приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий организации и лиц, выплачивающих должнику зарплату, индексировать алименты, сообщает Интерфакс.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента сенатором Андреем Клишасом и депутатами "Единой России" Оксаной Пушкиной и Зарифом Байгускаровым.

Изменения, направленные, по словам разработчиков, на совершенствование процедуры взыскания алиментов, предусматривается внести в Семейный кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".

Закон возлагает на организации и лиц, выплачивающих должнику периодические платежи, обязанность по индексации алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, не только в случаях получения исполнительного документа непосредственно от взыскателя, но и в случаях получения исполнительного документа или его копии от судебного пристава-исполнителя. Также устанавливается, что основанием для возбуждения исполнительного производства о взыскании образовавшейся суммы задолженности по алиментам будет являться постановление судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментным обязательствам.

"Совершенно очевидно, что речь идет о повышении ответственности родителей за создание семьи и за воспитание своих детей", - сказал на обсуждении инициативы председатель Госдумы Вячеслав Володин.