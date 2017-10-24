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Дума приняла закон об индексации алиментов

Дума приняла закон об индексации алиментов

Изменения, по словам разработчиков, направлены на совершенствование процедуры взыскания алиментов

Госдума в пятницу, 27 октября. единогласно приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий организации и лиц, выплачивающих должнику зарплату, индексировать алименты, сообщает Интерфакс.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента сенатором Андреем Клишасом и депутатами "Единой России" Оксаной Пушкиной и Зарифом Байгускаровым.

Изменения, направленные, по словам разработчиков, на совершенствование процедуры взыскания алиментов, предусматривается внести в Семейный кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".

Закон возлагает на организации и лиц, выплачивающих должнику периодические платежи, обязанность по индексации алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, не только в случаях получения исполнительного документа непосредственно от взыскателя, но и в случаях получения исполнительного документа или его копии от судебного пристава-исполнителя. Также устанавливается, что основанием для возбуждения исполнительного производства о взыскании образовавшейся суммы задолженности по алиментам будет являться постановление судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментным обязательствам.

"Совершенно очевидно, что речь идет о повышении ответственности родителей за создание семьи и за воспитание своих детей", - сказал на обсуждении инициативы председатель Госдумы Вячеслав Володин.

сегодня, в 12:21 +1
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Комментарии
Online
B288318 Online
Написано сегодня, в 12:28
А госдура зарплату населению проиндексировать не желает?
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+8
Bokassa
Написано сегодня, в 12:30
бред сивой кобылы, бухи начнут сейчас орать, что нет порядка и ставок индексации. Очередная бумага, слова на которой не стоят самой бумаги на которой написаны.
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+3
senchick
Написано сегодня, в 12:31
Поддерживаю B288318: А госдура обязать законом Комерсов, проиндексировать зарплату работникам не желает?
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+5
Online
B288318 Online
Написано сегодня, в 13:33
senchick, А с другой стороны, оно им надо? В думе то одни коммерсы, это ж от себя надо копейку урвать
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+2
senchick
Написано сегодня, в 15:14
B288318, Вот и круговорот, - мы выбираем в думу комерсов, которым на нас нас_ть...
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+1
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 12:50
Очередной гвоздь в крышку гроба семейной жизни.
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+4
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:59
Бумага всё стерпит....
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+1
leksoos13
Написано сегодня, в 16:32
Закон возлагает на организации и лиц, выплачивающих должнику периодические платежи, обязанность по индексации алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме,
Как это понять. Это про тех кто вообще платит алименты или про тех, кто выплачивает ежемесячно определенную сумму (конкретную)? Так сказать не процентную, а фиксированную? Кто объяснит?
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