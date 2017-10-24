Дума приняла закон об индексации алиментов
Изменения, по словам разработчиков, направлены на совершенствование процедуры взыскания алиментов
Госдума в пятницу, 27 октября. единогласно приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий организации и лиц, выплачивающих должнику зарплату, индексировать алименты, сообщает Интерфакс.
Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента сенатором Андреем Клишасом и депутатами "Единой России" Оксаной Пушкиной и Зарифом Байгускаровым.
Изменения, направленные, по словам разработчиков, на совершенствование процедуры взыскания алиментов, предусматривается внести в Семейный кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Закон возлагает на организации и лиц, выплачивающих должнику периодические платежи, обязанность по индексации алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, не только в случаях получения исполнительного документа непосредственно от взыскателя, но и в случаях получения исполнительного документа или его копии от судебного пристава-исполнителя. Также устанавливается, что основанием для возбуждения исполнительного производства о взыскании образовавшейся суммы задолженности по алиментам будет являться постановление судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментным обязательствам.
"Совершенно очевидно, что речь идет о повышении ответственности родителей за создание семьи и за воспитание своих детей", - сказал на обсуждении инициативы председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как это понять. Это про тех кто вообще платит алименты или про тех, кто выплачивает ежемесячно определенную сумму (конкретную)? Так сказать не процентную, а фиксированную? Кто объяснит?