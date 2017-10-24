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Футбольное поле «Олимпия-Парк» отремонтировали хабаровские специалисты

Футбольное поле «Олимпия-Парк» отремонтировали хабаровские специалисты

В ближайшее время стартует Ночная футбольная лига, и нагрузка на покрытие возрастет

Специалисты из Хабаровска провели косметические работы футбольных полей СРК «Олимпия-Парк», сообщает пресс-служба ОГАУ «ФК Сахалин».

На территории спортивного комплекса в течение всего года проходит тренировочный процесс отделения художественной гимнастики ОГАУ «ФК «Сахалин». Здесь же в осенне-зимний период тренируются юные футболисты. Помимо этого, в СРК «Олимпия-Парк» проводится много соревнований по различным видам спорта. А со стартом «Ночной Футбольной Лиги» поля будут задействованы даже в позднее время суток. Постоянная нагрузка не может не сказываться на состоянии покрытия.

Для решения этой проблемы были приглашены специалисты «Фабрики современных покрытий» (г. Хабаровск), которые уже много лет занимаются монтажом футбольных газонов, одобренных Российским Футбольным союзом».

Специалисты компании, используя профессиональное оборудование и современные материалы, провели качественные косметические работы искусственного газона спортивного комплекса «Олимпия-Парк», позволяющую увеличить срок эксплуатации футбольных полей.

- ОГАУ «ФК «Сахалин» делает все возможное для бережного содержания футбольного покрытия, что позволит с комфортом долгое время проводить как тренировки наших спортсменов, так и матчи областных и городских турниров. Например, один из грядущих турниров – это «Ночная Футбольная Лига». Она продлится в «Олимпия-Парк» пять месяцев. Нагрузка на газон будет очень большой, но после проделанных работ я за покрытие спокоен, - подвел итоги работы хабаровской компании генеральный директор ОГАУ «ФК «Сахалин» Евгений Крючков.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:14 +1
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 12:30
своих островных спецов нема??
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+2
S.V.
Написано сегодня, в 12:44
Bokassa,
спецов по газонам у нас никогда и небыло...всегда приглашали...
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0
Warg
Написано сегодня, в 13:18
>>Футбольное поле «Олимпия-Парк» отремонтировали хабаровские специалисты
Специалисты Равшан и Джамшут.
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+1
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