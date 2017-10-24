В ноябре на Сахалин приедут коллективы 20 театров из девяти стран

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С 3 по 13 ноября Сахалин станет центром яркого незабываемого праздника – IV международного фестиваля театров кукол «На островах чудес». 130 участников приедут из Армении, Белоруссии, Молдовы, Польши, Чехии, Словакии, Эстонии, Японии. 20 театров представят на суд зрителей 22 спектакля разных жанров и для всех возрастных категорий.

– Фестиваль играет важную роль в формировании единого культурного пространства, – подчеркивает министр культуры и архивного дела Сахалинской области Алексей Самарин. – «На островах чудес», это не только знакомство с мастерством актеров и режиссеров, это обширная деловая программа. Почетные гости – театроведы, критики, режиссеры – проведут практические занятия, прочтут лекции, примут участие в творческих встречах.

География фестиваля расширяется. Как сообщает директор Сахалинского театра кукол Инга Костанова, артисты отправятся на гастроли в Оху, Ноглики, Тымовское, Поронайск. Об этом сообщает пресс-служба театра.