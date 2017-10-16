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Фонд защиты дольщиков начнет работать 25 октября

Фонд защиты дольщиков начнет работать 25 октября

Это будет более серьезная госзащита участников долевого строительства, отметил глава Минстроя Михаил Мень

Фонд защиты дольщиков начнет работать с 25 октября этого года. Об этом пишет ТАСС.

Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень после совещания по восстановлению прав граждан - участников строительства многоквартирных домов.

"Фонд защиты дольщиков именно как публично-правовая компания начинает работать с 25 октября этого года. Застройщики, которые построили новые объекты, придут теперь не в страховые компании, а в государственный фонд. Это будет более серьезная государственная защита людей - участников долевого строительства", - сказал министр.

"Мы 24 октября собираем в здании правительства Московской области руководителей региональных ведомств, которые занимаются строительством, для того, чтобы объяснить им, как будет работать фонд", - отметил Мень.

Фонд помощи дольщикам будет работать по аналогии с Агентством по страхованию вкладов в банковском секторе. Девелоперы должны будут перечислять взносы в размере 1,2% от цены каждого договора долевого участия. Деньги фонда будут использоваться на завершение объектов, если застройщик не справится с обязательствами. Возглавил фонд генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник.

По прогнозам заместителя министра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, объем фонда в первый год работы может составить 4,5 млрд рублей.

Напомним, с долевым строительством в Сахалинской области на Сахалине уже возникали проблемы. Приходилось вмешиваться властям. Проблемы застройщиков оказались схожи: нестабильная экономическая ситуация, рост цен на строительные материалы и их доставку, кредиты, взятые в валюте, привели к повышению цены жилья в среднем на 30% от первоначальной. Сталкивались с проблемами дольщики и в Южно-Сахалинске, и в Долинске, и в других городах области. 

сегодня, в 11:44 +1
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Комментарии
Vings
Написано сегодня, в 12:44 Отредактированно сегодня, в 12:44
Есть 2 вида дольщиков:1. те кто оформляют свой вклад по договору долевого участия ( ДДУ) и потом идут регистрировать в регистрационную этот договор. В этом случае и без всякого фонда здесь права дольщиков уже защищены; 2. вступление в ЖСК, которые очень часто как шаражки.-Вот в этом варианте вклад в стройку вообще ничем не защищен. Поможет ли созданный фонд людямм? Может быть, а может нет.
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