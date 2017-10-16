Фонд защиты дольщиков начнет работать 25 октября

Фонд защиты дольщиков начнет работать с 25 октября этого года. Об этом пишет ТАСС.

Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень после совещания по восстановлению прав граждан - участников строительства многоквартирных домов.

"Фонд защиты дольщиков именно как публично-правовая компания начинает работать с 25 октября этого года. Застройщики, которые построили новые объекты, придут теперь не в страховые компании, а в государственный фонд. Это будет более серьезная государственная защита людей - участников долевого строительства", - сказал министр.

"Мы 24 октября собираем в здании правительства Московской области руководителей региональных ведомств, которые занимаются строительством, для того, чтобы объяснить им, как будет работать фонд", - отметил Мень.

Фонд помощи дольщикам будет работать по аналогии с Агентством по страхованию вкладов в банковском секторе. Девелоперы должны будут перечислять взносы в размере 1,2% от цены каждого договора долевого участия. Деньги фонда будут использоваться на завершение объектов, если застройщик не справится с обязательствами. Возглавил фонд генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник.

По прогнозам заместителя министра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, объем фонда в первый год работы может составить 4,5 млрд рублей.

Напомним, с долевым строительством в Сахалинской области на Сахалине уже возникали проблемы. Приходилось вмешиваться властям. Проблемы застройщиков оказались схожи: нестабильная экономическая ситуация, рост цен на строительные материалы и их доставку, кредиты, взятые в валюте, привели к повышению цены жилья в среднем на 30% от первоначальной. Сталкивались с проблемами дольщики и в Южно-Сахалинске, и в Долинске, и в других городах области.