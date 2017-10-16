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Девять квартир для врачей закупят в Холмске до конца года

Девять квартир для врачей закупят в Холмске до конца года

В городе подвели промежуточные итоги показателей эффективности власти

По состоянию на 20 октября завершены работы по 44 из 74 показателей. К примеру, обеспечено предоставление государственных муниципальных услуг в электронном виде не менее 30 % от общего числа, через суд признаны собственностью муниципалитета невостребованные земельные доли (78 из 78 запланированных), увеличено число малых предприятий (404 единицы согласно плану), для работы в образовательном учреждении привлечён молодой специалист с предоставлением жилья за счёт средств муниципалитета.

Достигнуто плановое количество инвестиционных проектов на условиях комплексного сопровождения (3 единицы: р/а «ДОРИМП», ООО «РКЗ Лаперуз», ЗАО «Дашук). Проведена модернизация, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих сокращение расходов на 100 тысяч рублей.

В ноябре будут подведены итоги ещё по 15 показателям. В частности, будут приобретены на вторичном рынке 5 запланированных квартир для врачей-специалистов за счёт средств субсидии, предоставляемой из областного бюджета (сегодня уже закуплены 4 квартиры, на 5 контракт находится на стадии заключения). Завершится обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям и др.

По оставшимся показателям работа продолжится до истечения календарного года.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:36 +1
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