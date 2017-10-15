новости
новости
Регистрация
В России хотят расширить список мест, где запрещено курение
cdn5.img.ria.ru

В России хотят расширить список мест, где запрещено курение

А цены на табачные изделия снова вырастут

Новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы, внесенная на рассмотрение правительства, предусматривает расширение числа мест, где запрещено курение. Она также предлагает установить новые правила торговли табаком и включить помощь при отказе от курения в программу госгарантий.

Как следует из проекта концепции, к 2022 году планируется снизить употребление табака населением страны на 25%, увеличить налог на табачные изделия, установив специфическую ставку акцизов с доведением до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ. Это поможет снизить показатели заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

Власти планируют вести профилактику распространения новых форм и видов табачных изделий, в том числе таких, которые потребляются путем вдыхания аэрозоля или пара, запретить производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий, повысить осведомленность населения о рисках для здоровья.

Проект также предлагает внести изменения в законодательство для установления правил поведения госслужащих при взаимодействии с табачными организациями и лицами, лоббирующими их интересы.

Кроме того, предлагается запретить участие представителей табачных организаций и их лоббистов в каких-либо комитетах или консультативных группах при органах государственной власти, а также при комитетах и рабочих группах общественных палат, где формируется или осуществляется политика по борьбе с табаком, или в сфере общественного здравоохранения.

"(Предлагается) введение для табачных организаций и юридических лиц, получающих от них финансовую помощь, обязанности по представлению информации о затратах на маркетинг, доходным статьям и любому другому виду деятельности, включая лоббирование, благотворительность и пожертвования на другие виды деятельности; введение ответственности табачных организаций и юридических лиц, получающих от них финансовую помощь, за непредставление информации, которую они обязаны предоставлять, а также за предоставление ложной и вводящей в заблуждение информации", — отмечается в тексте концепции.

Документ предлагает ввести ограничения на показ в художественных фильмах товарных знаков табачных изделий и запретить господдержку фильмов, где демонстрируются табачные изделия и курение.

Для предотвращения незаконной торговли табаком планируется ввести лицензии для производителей, обеспечить маркировку табака и создать систему прослеживания продукции с учетом интересов национальной безопасности, без участия табачных организаций и связанных с ними структур.

Ценовые меры

В документе также обращают внимание, что отходы от сигарет наносят урон окружающей среде, поэтому целесообразно распространить ответственность за последствия использования табака на их производителей за счет введения экологического налога на сигареты.

Кроме того, в концепции оговаривается, что появление новых, привлекательных для подростков табачных изделий и имитирующих их товаров, таких как электронные средства доставки никотина, нагреваемый табак, кальян, нюхательный табак, растворимый табак, требует введения дополнительных мер, ограничивающих их обращение и реализацию лицам, не достигшим 18 лет.

В городах предлагается ограничить розничную продажу табачных изделий: их продажу хотят разрешить только в торговых объектах общей площадью не менее 50 квадратных метров, а в магазинах площадью больше 100 квадратных метров она будет идти лишь в специально отведенных местах, с выдачей табачной продукции непосредственно продавцом и использованием контрольно-кассовой техники исключительно для торговли табачной продукцией. Расстояние "табачной" кассы от контрольно-кассовой техники, используемой для торговли другими товарами, должно быть не менее пяти метров.

Ограничение мест курения и предупреждения на пачках

Концепция предусматривает расширение перечня помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма.

В число таких мест предлагается внести наземные и подземные переходы, помещения коммунальных квартир, все виды автомобильного общественного транспорта при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, а также личный транспорт, если в нем присутствуют дети. Также проект включает запрет на курение на остановках, на расстоянии 3 метров от них, на расстоянии 3 метров от входа в здания торговых центров и в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения.

В организациях общественного питания предлагается запретить использовать изделия для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей, не содержащих табачного листа (в том числе кальянов).

Концепция предлагает обеспечить ротацию предупреждений на упаковках о вреде табака с их полной заменой не реже одного раза в три года, а также ввести запрет на использование при производстве табачных изделий ингредиентов со вкусами пищевых продуктов (ароматизаторов) и красителей, а также добавок, усиливающих эффект привыкания, расширяющих дыхательные пути, обеспечивающих анестетический эффект, маскирующих запах и видимость табачного дыма.

На упаковках некурительных табачных изделий не должно быть ничего, что могло бы вызвать ассоциацию с пищевым продуктом или лекарственным средством, включая лекарственные травы.

Медпомощь населению

Документ предлагает оказывать населению медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака, в частности, в рамках программы госгарантий.

Концепция предполагает расширить функционал бесплатной консультативной телефонной линии по оказанию помощи, направленной на отказ от табака, в том числе с учетом потребностей граждан, живущих в разных часовых поясах.

Также в рамках концепции планируется разработать и внедрить эффективные программы и технологии для мотивирования людей к отказу от табака, обеспечить доступность эффективных лекарств для лечения табачной зависимости, а также обучить медработников эффективным методам помощи, направленной на отказ от курения.

Источник: РИА Новости

20 октября, в 11:43 +6
Другие статьи по темам
Прочее
курение
Популярное на ASTV
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Andrey2017
Написано 20 октября, в 11:49
Был бы толк! Запретить можно что угодно, только кто будет соблюдать эти запреты, если те, кто принимают такие законы сами их не соблюдают!
Ответить
+9
yur
Написано 20 октября, в 12:52
Andrey2017, надо как в Таиланде за курение на пляже 1 год тюрьмы или 3000 деньгами.
Ответить
+2
НюНик_просто_Анна
Написано 20 октября, в 13:34 Отредактированно 20 октября, в 13:34
yur,
это когда такое принято? Были в Тае не раз, хоть на пляже, хоть на улице, хоть на бассейне - кури себе. Сами тайцы смолят нехило.
Ответить
+8
yur
Написано 20 октября, в 14:33
НюНик_просто_Анна, Да вот недавно в инете прочитал о запрете курения на пляжах. У них с этим строго, за кормление рыбок в море даже садят.
Ответить
+1
Еще 7 комментариев
Warg
Написано 20 октября, в 12:02
Анус пусть себе расширят. Для того чтобы запрещать, пусть для начала места для курения оборудуют. А то как с парковкой получается, там нельзя, сям нельзя, а парковок нет.
Ответить
+13
Лампочка
Написано 20 октября, в 14:04
Warg, один хрен все паркуются как хотят и где хотят
Ответить
+1
Warg
Написано 20 октября, в 14:13 Отредактированно 20 октября, в 14:13
Лампочка,
Многие так делают от хамства и безнаказанности, а многие от отсутствия нормальной инфраструктуры, удобных подъездов и парковочных мест, особенно с госучреждениями.
Ответить
+3
Кузовков Владимир
Написано 20 октября, в 17:54
Warg,
Ответить
0
Online
marrozz Online
Написано 20 октября, в 12:04
надо экономику и промышленность развивать, а не новые налоги придумывать, да с курением бороться...
Ответить
+7
S.V.
Написано 20 октября, в 12:28
И матерится нельзя,а жаль....
Потому что людей держат за лохов...
В совесткое время поголовно курили,папиросиной дымили даже тётки,все жили минимум лет до 75-80,а сейчас уже не знают как бы с народа бабла срубить...
Хотели бы-давно бы уже изобрели лекарство или придумали 100%-эффективное лечение,чтобы человек бросил курить без всяких там кодирований или пластырей..первый бы записался на это дело.
А как курили,так и будут..и продавать будут...кто ж будет резать курицу,несущую золотые яйки...
Ответить
+4
Лампочка
Написано 20 октября, в 14:07
S.V., да бросьте. Было бы желание бросить) и никаких лекарств не надо. Все это отмазки слабых людей.
Ответить
+4
S.V.
Написано 20 октября, в 14:45
Лампочка,
почему же отмазки...каждый человек индивидуален...и речь не об этом,а о глупых законах.
Ответить
+2
Лампочка
Написано 20 октября, в 15:15
S.V., законы да, глупые.
Ответить
+3
Еще 2 комментария
sasch
Написано 20 октября, в 12:33
Подогревают взаимную неприязнь и агрессию у населения. Мало бытовухи по пьяни, так теперь идиоты защищённые этим законом на себе подобных кидаться начнут.
Ответить
+7
Denis67
Написано 20 октября, в 13:23
sasch, Это точно. Стою летом в сторонке, дымлю и никого не трогаю. Подходит тётка, стоит рядом и требует, что бы я прекратил курить, а то ей дымом воняет... Я бычёк кинул в урну и попросил её отойти, а то от неё потом воняет и глаза от запаха режет.
Ответить
+11
Лампочка
Написано 20 октября, в 14:08
Denis67,
жестокий
Ответить
+2
Denis67
Написано 20 октября, в 14:10
Лампочка, а потому, что не фиг к дядькам приставать
Ответить
+2
Еще 6 комментариев
Zwain
Написано 20 октября, в 14:17
На остановках "Восток" и "Комсомолец" данный указ не распространяется как и уличная торговля цыган "золотишком" ...
Ответить
+1
Reader
Написано 20 октября, в 14:43
d подъездах запретили курить, а они все прокуренные напрочь. Да и в аэропортах курят как паровозы. Толку ноль
Ответить
+3
Anubis38
Написано 20 октября, в 14:55
Больше всего меня убивает прогулка по парку. Там с детьми мамы/папы гуляют и сами же при них смалят. В парке надо запретить курение. Идешь себе идешь, а перед тобой идет куряка (он/она), да еще если табак дешевый, то вообще ПДЦ! сам бросил 2,5 года назад, курил только самокруточный табак, заказывал в тырнетмагазине. Так что норм табак от г...на отличить смогу.
Ответить
+3
yahoroshaya
Написано 20 октября, в 15:17
А меня больше всего убило это "и в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения." т. е я понимаю так,если я захочу покурить у себя дома,а у меня в гостях будет подружка,которая против, меня оштрафуют за курение в своей же собственной квартире
Лучше бы реально сделали препараты эфективными и доступными.
Ответить
+6
Владимир К
Написано 20 октября, в 21:20
yahoroshaya, ага, в полицию подружка позвонит, а потом суд...
Ответить
+3
aRcCaxxxalNHa
Написано 20 октября, в 16:13
Еще чуть чуть и начнут штрафовать за то,что в магазине посмотрел в сторону прилавка с сигаретами
Ответить
+5
Балтийская Килька
Написано 20 октября, в 19:11
Ответить
+4
Владимир К
Написано 20 октября, в 21:21
aRcCaxxxalNHa, только если нет 18-ти лет.Сейчас и так недайбог где в магазине на сигареты дети посмотрят - магазин привлекут как за растление малолетних
Ответить
+1
Наталья Владимировна
Написано 20 октября, в 19:38
Сократить количество депутатов Думы на 70%. Все равно, придумывают всякую фигню.

Кстати, парфюм надо запретить
меня раздражают некоторые запахи
Как нальют на себя парфюма и думают что благоухают...Лучше бы вы курили на остановках
Ответить
+6
Балтийская Килька
Написано 20 октября, в 19:39
Забодали, если честно. Тупо забодали.
Ответить
+3
DartVictor
Написано 20 октября, в 19:55
"Документ предлагает ввести ограничения на показ в художественных фильмах товарных знаков табачных изделий и запретить господдержку фильмов, где демонстрируются табачные изделия и курение."-В фильмах про Сталина будут трубку его чёрным квадратиком закрывать?
Ответить
+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано 20 октября, в 20:52
...на табак вырастит цена,догнали бы уже до стоимости ганджубаса,у человека хоть выбор будет!
....или табак включили бы в 228 ст.УК рф
Ответить
+2
Владимир К
Написано 20 октября, в 21:22
S.T.A.L.K.E.R.,
- Псс, парень, не хочешь карабасик табачка купить через закладку?
Ответить
+5
Аля_nik
Написано вчера, в 00:35
.... Государство или кто вы там... Чих -пых вас тапочком не кому... Вы вообще смотрите новости?! От сигарет ни кто не умирает, (те кто рядом стоит в том числе)
А вот от алкоголя мрут как мухи,да еще и не винные люди попадают под их руки... Так это нормально для статистики, а вот курение и курильщики прям жит мешают.... Лучше бы алкоголь запретили с Понедельника по Четверг... А так как я не употребляю алкоголь,по мне пускай его запретят... Лучше курить,чем пить... Логика у нашего государства прям железная... Как же вы достали со свой тупыми законами,которые не в пи@ду,не в красную армию...
Ответить
0
sasch
Написано вчера, в 09:49
Показ фильмов с курением. Ржунемагу.
"Ну погоди" запретить потому как Волк папиросу курит.
Во времена моего детства самый любимый мультик.
"Тома и Джери" у нас тогда не показывали...
Совсем не показывали...
Нет, интернета ещё не было....
Ага...
И ДВД дисков тоже не было...
И видеомагнитофонов не было...
Скажу по секрету , у нас и телевизора тогда не было, потому как он не ловил в той местности где я проживал.
Ага. И это был Сахалин!
Ну так вот! Ни одного курильщика не знаю, который закурил от того что увидел, что волк в мультике курит.
Ответить
+4
Андрей Кузьмин
Написано вчера, в 10:58
sasch, Мне знакомый капитан (70 лет) подкинул три пачки Примы старого образца, Урицкого. 14 копеек пачка. Мундштук нашел. Балдеж...
Ответить
+1
Андрей Кузьмин
Написано вчера, в 11:02
Пишут: "обеспечить доступность эффективных лекарств для лечения табачной зависимости". Вот и подождем-посмотрим, чего предложат для оптимальной выработки тиреотропного гормона гипоталамусом. Мне лично любопытно, какой заменитель разогретому на кончике сигареты никотину найдут.
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Toyota Carina вылетела в кювет и перевернулась в Холмском районе
Toyota Carina вылетела в кювет и перевернулась в Холмском районе
На пешеходном переходе в Южно-Сахалинске Land Cruiser сбил девушку
На пешеходном переходе в Южно-Сахалинске Land Cruiser сбил девушку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru