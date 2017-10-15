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Toyota Carina вылетела в кювет и перевернулась в Холмском районе
фото очевидцев

Toyota Carina вылетела в кювет и перевернулась в Холмском районе

Авария произошла 20 октября в двенадцатом часу дня

ДТП произошло сегодня,  20 октября в двенадцатом часу дня в Холмском районе на выезде с села Пионеры.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Carina двигался в сторону Холмска, на повороте за лагерем "Чайка" на скользкой дороге водитель не справился с управлением, машина вылетела в правый по ходу движения кювет и перевернулась.

По предварительной информации, на момент аварии в иномарке находились мужчина, женщина и ребенок. Они не пострадали.

Автор: Татьяна Сергеева, 20 октября, в 12:03 +2
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Комментарии
evgenytolich
Написано 20 октября, в 12:12
Слава Богу все живы и не пострадали!
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+1
Римма Хайрутдинова
Написано 20 октября, в 12:24
Господи, малыш крохотный совсем!
Слава богу, что все обошлось.
Аккуратней на дорогах, сейчас самое опасное время, когда вроде дорога нормальная, но ледок поймать можно в любой момент...
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+3
Anubis38
Написано 20 октября, в 15:13
Диарейщик-долб...б! С семьей какого несся? У меня жена и 2-хмесячная дочка. Когда их везу, 7 потов сходит, еду не торопясь, не рискуя, если и обгоняю кого-то, то 200 раз посмотрю можно ли, да и дебилов на дороге ооооочень много.
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+2
Vladiksakh65
Написано 20 октября, в 15:36
Повезло что люди целы. Могло быть куда хуже.
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+4
Online
Charon Online
Написано 20 октября, в 18:36
я не понял, это она от грязи такая скользкая
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0
Ashihara
Написано 20 октября, в 20:22
Такое ощущение что там нет никакой власти,как не посмотришь Холмск как обычно,пора заинтересоватся прокуратуре чем там занимается ГИБДД...
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0
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