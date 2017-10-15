Toyota Carina вылетела в кювет и перевернулась в Холмском районе

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 20 октября в двенадцатом часу дня в Холмском районе на выезде с села Пионеры.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Carina двигался в сторону Холмска, на повороте за лагерем "Чайка" на скользкой дороге водитель не справился с управлением, машина вылетела в правый по ходу движения кювет и перевернулась.

По предварительной информации, на момент аварии в иномарке находились мужчина, женщина и ребенок. Они не пострадали.