фото очевидцев
Toyota Carina вылетела в кювет и перевернулась в Холмском районе
Авария произошла 20 октября в двенадцатом часу дня
ДТП произошло сегодня, 20 октября в двенадцатом часу дня в Холмском районе на выезде с села Пионеры.
По словам очевидцев, автомобиль Toyota Carina двигался в сторону Холмска, на повороте за лагерем "Чайка" на скользкой дороге водитель не справился с управлением, машина вылетела в правый по ходу движения кювет и перевернулась.
По предварительной информации, на момент аварии в иномарке находились мужчина, женщина и ребенок. Они не пострадали.
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