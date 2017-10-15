На пешеходном переходе в Южно-Сахалинске Land Cruiser сбил девушку
ДТП произошло на улице Горького
19 октября около 20:40 33-летний водитель, с водительским стажем 2 месяца, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигался по улице Горького в южном направлении.
Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в районе дома № 18 водитель совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
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Девушке скорейшего выздоровления!