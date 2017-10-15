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На пешеходном переходе в Южно-Сахалинске Land Cruiser сбил девушку

На пешеходном переходе в Южно-Сахалинске Land Cruiser сбил девушку

ДТП произошло на улице Горького

19 октября около 20:40 33-летний водитель, с водительским стажем 2 месяца, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигался по улице Горького в южном направлении.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в районе дома № 18 водитель совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 11:29 +6
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Южно-Сахалинск
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Комментарии
MARBLE
Написано 20 октября, в 11:37
Пострадавшей скорейшей поправки здоровья
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+7
S.V.
Написано 20 октября, в 12:30
Горького ещё один автодром для любителей быстрой езды...там даже на пустой дороге на переходе нужно очень быстро перебегать,потому что долбошлёпы появляются внезапно,как привидения...
Девушке скорейшего выздоровления!
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+5
yur
Написано 20 октября, в 12:50
Таким водилам ограничить на 2 года вождения на авто до 60 л.с. чтоб не гарцевали.
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+6
Anubis38
Написано 20 октября, в 14:50
yur, Не, лучше на ТС силой в 2 педали
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+2
Alexsandr_31
Написано 20 октября, в 15:14
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0
Anubis38
Написано 20 октября, в 16:53
Alexsandr_31, А еще лучше силой в 1 ногу (самокат)
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0
Еще 1 комментарий
Инкогнито
Написано 20 октября, в 15:23
Вот бы мою бывшую жену.я бы так порадовался что у нее жизнь наконец налаживается
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−2
k_hammer
Написано 20 октября, в 17:27
Инкогнито, твоей бывшей жене 22? И ты не смог сохранить семью?…
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0
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано вчера, в 15:48
k_hammer, это ему минус....
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0
Vladiksakh65
Написано 20 октября, в 15:39
Пешеходы, убеждайтесь что вас пропускают. Ситуация разная, кто то может пьяным сесть за руль, кто то под наркотой, у кого то не опыта вождения, есть просто снаряды с ушами диарейные.
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+2
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано вчера, в 15:47
Vladiksakh65, дело не в опыте вождение... а в прокладке, между рулем и сидением.... по своему опыту я в первые 4-6 мес после получение прав... перед пешеходным переходом притормаживал, так как могут выскочить дети...
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0
Breaking87
Написано 20 октября, в 23:45
2 месяца стажа и за лэнд!?) мож он и права тоже купил?)
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+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано вчера, в 15:45
Breaking87, машина в кредит.... права тоже...
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0
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