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Российские регионы определились с размером курортного сбора
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Российские регионы определились с размером курортного сбора

Сбор начнут взимать в 2018 году

Власти российских регионов, на территории которых с 1 мая 2018 года начнет взиматься курортный сбор, определились с его размерами. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу Алтайского края Юрий Захаров заявил, что с туристов будут брать 30 рублей в сутки. При этом сбор будут взимать лишь на территории города-курорта Белокуриха. По оценке Захарова, за год таким образом удастся привлечь порядка 50 миллионов рублей.

Как пишет Лента.ру, в Крыму потенциальный доход за пятилетний период оценили в 16 миллиардов рублей. При этом сумма курортного сбора на полуострове будет составлять от 25 до 35 рублей. Планируется, что путешественники будут платить за все дни сразу, в начале отдыха.

В Севастополе от взимания туристического налога отказались.

Как уточняет АТОР, в Краснодарском крае говорят о 20-30 рублях курортного сбора в день, в Ставропольском — о 30-50 рублях.

В середине июля Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон о введении в России курортного сбора. Эксперимент по взиманию налога с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Сбор начнут взимать в 2018 году. Его сумма не должна превышать 100 рублей с человека в сутки.

сегодня, в 18:02 −1
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 18:06
Севастополь, горный Алтай
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0
Обезьян_В_кедахЪ
Написано сегодня, в 18:26
уроды всё нажраться не могут
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+1
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 19:00
Какой кошмар
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+1
Мария Кожемяко
Написано сегодня, в 19:08 Отредактированно сегодня, в 19:08
Интересно а как они поймут турист я или по работе приехала? Статью конституции о свободном перемещении граждан РФ по территории РФ ни кто не отменял! Или это касается иностранных граждан, или тех кто по путевке ездит?
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+1
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 19:58
Мария Кожемяко, Скорей всего,по путёвкам в Крым детей очень много ездят в лагеря,те же льготники в санатории к бюджету присосаться хотят-легально!
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