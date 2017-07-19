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Предпринимателей Южно-Сахалинска научат вести бизнес в соцсетях
lifeha.ru

Предпринимателей Южно-Сахалинска научат вести бизнес в соцсетях

Бесплатный семинар пройдет 27 июля

Жителей Южно-Сахалинска приглашают на бесплатный семинар для предпринимателей в форме бизнес-игры. Тема - «Особенности продвижения в социальных сетях», сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

Организаторы подготовили обширную программу, которая затронет большинство аспектов работы в социальных сетях и поможет качественно продвигать свой контент в интернет-пространстве. Специалисты расскажут, когда эффективны SMM-компании (процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные платформы), о способах продвижения в социальных сетях, стартовом наполнении групп, способах привлечения участников, планировании стратегии, об инструментах для эффективного продвижения социальных сетей, разработки креативной идеи SMM-кампании и плана SMM-кампании по теме на выбор.

Семинар состоится 27 июля в здании администрации Южно-Сахалинска (ул. Ленина, 173, 4-й этаж, актовый зал) с 10.00 до 13.00.

Заявки на участие можно подать на сайте администрации областного центра. Получить более подробную информацию можно по телефону 300-594 (доб. 1, 3, 4).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:47 +1
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Комментарии
sasch
Написано сегодня, в 18:10
очередные бЫзнесмены будут задалбывать рекламой.
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