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Южносахалинских таксистов потеснил «Яндекс.Такси»

Южносахалинских таксистов потеснил «Яндекс.Такси»

Служба объявила о приходе на остров

В Южно-Сахалинске начал работу еще один федеральный сервис такси. О запуске в столице островного региона объявил «Яндекс.Такси». Приход таких служб заказа в новые регионы обычно влечет за собой снижение общего уровня цен на локальных рынках.

«Яндекс» работает без классической возможности заказать машину с помощью телефонного звонка. Возможности сервиса ограничены мобильным приложением или сайтом. Стартовые тарифы, с которыми служба пришла в Южно-Сахалинск, составляют 99 рублей за первый километр плюс 15 за каждый последующий. Стоимость поездки, к примеру, от Чехов-центра до «Сити Молла» при этой арифметике составляет 190 рублей.

По словам представителей компании, сейчас услугу в сахалинской столице предоставляют 50 машин.

В Южно-Сахалинске, помимо «Яндекс.Такси», работает еще несколько служб заказа с возможностью рассчитать стоимость и совершить заказ по интернету. Среди них федеральный «Максим», а также местные «Фортуна» и «НонСтоп».  

На Дальнем Востоке Яндекс.Такси уже работает во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре. Представитель компании Ольга Молодан сообщила astv.ru, что готовится запуск еще в нескольких городах ДФО, однако не назвала их.

На astv.ru в разделе «Город» размещен обзорный материал на тему такси в Южно-Сахалинске. Автор проводит сравнительную оценку условий как классических служб такси, так и онлайновых служб заказа.

сегодня, в 15:42 0
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Комментарии
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 16:09
Такси "Вечерняя лошадь" - прыгай на телегу и поедем.
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+3
marrozz
Написано сегодня, в 16:18
а что, норм. я до работы на "максим" езжу за 150р, а приложение яндекс такси предложило за 116р.
до Долинска раньше ездил за 1100-1200, яндекс предлагает 961р.
одно хреново - свободных машин нет вобще
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+6
КиР84
Написано сегодня, в 16:43
главное чтоб безопасно и не дорого.
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0
Troyan
Написано сегодня, в 16:53
КиР84, Главное безопасно. А хорошее дешевым не бывает.
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0
lvista
Написано сегодня, в 17:10
Troyan, яндекс.такси не опаснее других.
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+2
Troyan
Написано сегодня, в 17:29
lvista, и на оборот. Не безопаснее.
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0
Online
Наталья Владимировна Online
Написано сегодня, в 17:11
Да неее, фигня...Технические сбои, резкое исчезновение инета и ты опоздал куда - нить...
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0
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 18:21 Отредактированно сегодня, в 18:21
это че ) до анивы за 500р можно доехать ?
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0
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 19:15
предпочитаю Яндекс, вызывая такси в Москве, например. Их просто там как муравьев и подача машины в течение 4-5 минут. А "Максим" три раза крупно подвел: машина просто не приехала к назначенному времени несмотря на предварительный заказ. При чем оператор не счел нужным позвонить и предупредить, даже не "почесались" прислали другую машину. Полный отказ от этой компании.
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+1
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