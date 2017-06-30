Южносахалинских таксистов потеснил «Яндекс.Такси»

В Южно-Сахалинске начал работу еще один федеральный сервис такси. О запуске в столице островного региона объявил «Яндекс.Такси». Приход таких служб заказа в новые регионы обычно влечет за собой снижение общего уровня цен на локальных рынках.

«Яндекс» работает без классической возможности заказать машину с помощью телефонного звонка. Возможности сервиса ограничены мобильным приложением или сайтом. Стартовые тарифы, с которыми служба пришла в Южно-Сахалинск, составляют 99 рублей за первый километр плюс 15 за каждый последующий. Стоимость поездки, к примеру, от Чехов-центра до «Сити Молла» при этой арифметике составляет 190 рублей.

По словам представителей компании, сейчас услугу в сахалинской столице предоставляют 50 машин.

В Южно-Сахалинске, помимо «Яндекс.Такси», работает еще несколько служб заказа с возможностью рассчитать стоимость и совершить заказ по интернету. Среди них федеральный «Максим», а также местные «Фортуна» и «НонСтоп».

На Дальнем Востоке Яндекс.Такси уже работает во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре. Представитель компании Ольга Молодан сообщила astv.ru, что готовится запуск еще в нескольких городах ДФО, однако не назвала их.

На astv.ru в разделе «Город» размещен обзорный материал на тему такси в Южно-Сахалинске. Автор проводит сравнительную оценку условий как классических служб такси, так и онлайновых служб заказа.