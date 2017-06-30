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Полоса препятствий появилась в сахалинской школе зимних видов спорта

Полоса препятствий появилась в сахалинской школе зимних видов спорта

Для спортсменов построили еще два крытых тренировочных городка

В школе зимних видов спорта появились два крытых спортивных городка и сертифицированная полоса препятствий. На это выделено 1 мил 200 тыс рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта. Одна крытая площадка установлена на лыжной базе по улице Венской, вторая на улице Горького, здесь же расположилась полоса препятствий.

Последняя включает в себя лабиринт, стену, разрушенный мост, бревно и окно. Длина полосы препятствий 35 метров.

Это общевойсковая полоса препятствий неполного комплекта, которая рассчитана на детей и подростков. Но на ней могут заниматься и взрослые.

Днем на полосе препятствий проходят тренировки у лыжников и биатлонистов, а вечером она заполняется любителями здорового образа жизни.

Два других объекта – спортивные городки также пользуются популярностью у детей и у взрослых.

- О таком городке мы очень давно мечтали. Учитывая наши сахалинские погодные условия – частые дожди, ветер и холод, приходится тренироваться в любую погоду на улице. С появлением крытой площадки тренировочный процесс можно не прерывать, и спокойно заниматься под крышей, - отмечает старший тренер-преподаватель отделения лыжных гонок Ирина Улитина.

В комплекс вошли несколько турников разной высоты, скамья для пресса и спины, а также брусья.

Галерея
Тренировочные городки и полоса препятствий в школе зимних видов спорта, Фото: 1
Тренировочные городки и полоса препятствий в школе зимних видов спорта, Фото: 2
Тренировочные городки и полоса препятствий в школе зимних видов спорта, Фото: 3
Тренировочные городки и полоса препятствий в школе зимних видов спорта, Фото: 4
Тренировочные городки и полоса препятствий в школе зимних видов спорта, Фото: 5
Тренировочные городки и полоса препятствий в школе зимних видов спорта, Фото: 6
Тренировочные городки и полоса препятствий в школе зимних видов спорта, Фото: 7
Тренировочные городки и полоса препятствий в школе зимних видов спорта, Фото: 8
Тренировочные городки и полоса препятствий в школе зимних видов спорта, Фото: 9
Тренировочные городки и полоса препятствий в школе зимних видов спорта, Фото: 10
Тренировочные городки и полоса препятствий в школе зимних видов спорта, Фото: 11
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Школа зимних видов спорта
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:47 0
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Комментарии
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 16:32
Обожаю спортивные полосы препятствий. Всегда на них занимался. Некое подобие было за тенисным кортом в парке-бревно,барьерчики. И неплохая,очень разнообразная, у лыжной базы Спартак. Бег по колесам,лестница,труба,турники-брусья. По возрасту дедушка,но почти любой забор для меня по-прежнему не препятствие .
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