Полоса препятствий появилась в сахалинской школе зимних видов спорта

Для спортсменов построили еще два крытых тренировочных городка

В школе зимних видов спорта появились два крытых спортивных городка и сертифицированная полоса препятствий. На это выделено 1 мил 200 тыс рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта. Одна крытая площадка установлена на лыжной базе по улице Венской, вторая на улице Горького, здесь же расположилась полоса препятствий.

Последняя включает в себя лабиринт, стену, разрушенный мост, бревно и окно. Длина полосы препятствий 35 метров.

Это общевойсковая полоса препятствий неполного комплекта, которая рассчитана на детей и подростков. Но на ней могут заниматься и взрослые.

Днем на полосе препятствий проходят тренировки у лыжников и биатлонистов, а вечером она заполняется любителями здорового образа жизни.

Два других объекта – спортивные городки также пользуются популярностью у детей и у взрослых.

- О таком городке мы очень давно мечтали. Учитывая наши сахалинские погодные условия – частые дожди, ветер и холод, приходится тренироваться в любую погоду на улице. С появлением крытой площадки тренировочный процесс можно не прерывать, и спокойно заниматься под крышей, - отмечает старший тренер-преподаватель отделения лыжных гонок Ирина Улитина.

В комплекс вошли несколько турников разной высоты, скамья для пресса и спины, а также брусья.