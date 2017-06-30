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«Тойоте Кроун» в Луговом порезали колеса

«Тойоте Кроун» в Луговом порезали колеса

Автовладелец подозревает в вандализме соседа

В ночь с 6 на 7 июля в Луговом, на улице Комарова, во дворе дома №25 у автомобиля Toyota Crown порезали три колеса.

Владелец машины живет в этом доме и всегда ставит автомобиль под окнами. Но сегодня он увидел, что колеса испорчены. Кто-то порезал их ножом. Мужчина вызвал полицию.

Личность злоумышленника удалось выяснить быстро. У владельца "Тойоты" есть служебная, натренированная собака, она привела хозяина к одной из дверей их подъезда. Там живет мужчина, который давно доставляет проблемы окружающим. На его пьяные выходки неоднократно жаловались в полицию, патруль не раз приезжал на улицу Комарова, чтобы утихомирить дебошира. Но пока ни уголовной, ни административной ответственности он не понес. 

Еще одним доказательством вины стала видеозапись с камер наблюдения, которые фиксируют происходящее во дворе. Попал на кадры и вандал.

Сейчас видеосъемку рассматривают полицейские.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:29 +3
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Комментарии
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 14:43
А под чьими окнами ставит машину владелец кроуна? Я, в прошлом жительница первого этажа, такие кары для машин и их владельцев, коие под моими окнами парковали своих коней,придумывала, что порезать колеса самая невинная из них.
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+3
Vikusik
Написано сегодня, в 14:50
Huli_Ганка, под своими окнами. Началось это после того,как мы с соседями написали на него заявление,это не первый случай,что он творит. Он не только пьет,но еще и жрет или курит всякую херню.
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+2
mogilesha
Написано сегодня, в 14:51
Huli_Ганка, они живы хоть остались? ))
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+3
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 14:56
mogilesha, в моих мыслях нет
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+2
Еще 6 комментариев
Online
_Benis_ Online
Написано сегодня, в 14:48
Владелец машины живет в этом доме и всегда ставит автомобиль под окнами.
А ничего, что стоянка автомобилей во дворах запрещена?
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0
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 15:03
_Benis_, хм.. кем запрещена? Где отведено место, где я могу законно поставить свою автомобильку? Я хочу соблюдать закон!!!!
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+6
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 15:19
_Benis_, запрещена стоянка с работающим двигателем. И если по факту заводят лентяйкой. Читай дистанционно, то считай это нарушение пдд. Но водитель вам приведёт убойный аргумент А Чё.
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+1
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 15:38
_Benis_, Что подразумевает под собой правильная парковка автомобиля во дворе? Запрещено оставлять автотранспортное средство на газонах или других зелёных насаждениях (клумбы, к примеру), это во-первых. Во-вторых, ни в коем случае нельзя заграждать проезд, ибо это затруднит движение других автомобилей во дворе, не говоря уже о том, что во двор может приехать к кому-то скорая помощь, пожарная машина или милицейский патруль. Авто нельзя парковать ближе пяти метров от мусорных контейнеров. А также запрещена парковка на тротуарах, кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками. За такие нарушения предусмотрен штраф. Правила парковки во дворах гласят, что легковушки и мотоциклы можно парковать на краю тротуара - так, чтобы для движения пешехода оставалось не менее двух метров.
Кроме того, машины нельзя ставить во дворах на зеленых зонах. Этого не оговорено в правилах дорожного движения, но это является нарушением правил благоустройства города.

Проезд должен быть свободным для передвижения какого-либо транспортного средства. Нельзя также оставлять свой автомобиль на тротуарах, тротуар – это зона передвижения пассажиров, а не автомобилей.
Прежде, чем Вы припаркуетесь во дворе, Вы должны обязательно обратить внимание, есть ли во дворе магазины, потому что служебный вход магазина должен быть свободным для подъезда машин с товаром для дальнейшей выгрузки и тд (Взято с AVTO liKBEZ. INFO)
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+2
Еще 5 комментариев
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 14:52
соседские войны
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+4
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 15:00
Расстрэлять.
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+6
Vikusik
Написано сегодня, в 15:03
Товарищ Сергей, так его б еще найти. Он же как крыса прячется в очередной раз
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+4
trdsport65
Написано сегодня, в 16:41
никогда такого не понимал - ночью тайком так насолить, ну бред. если есть ко мне претензии - ну подойди выскажи в лицо, чё исподтишка то автомобиль портить? причем тут машина?
идиот и трус.
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+2
Vikusik
Написано сегодня, в 17:30
trdsport65, потому что трус,как крыса теперь даже не выходит
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0
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