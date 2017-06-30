«Тойоте Кроун» в Луговом порезали колеса
Автовладелец подозревает в вандализме соседа
В ночь с 6 на 7 июля в Луговом, на улице Комарова, во дворе дома №25 у автомобиля Toyota Crown порезали три колеса.
Владелец машины живет в этом доме и всегда ставит автомобиль под окнами. Но сегодня он увидел, что колеса испорчены. Кто-то порезал их ножом. Мужчина вызвал полицию.
Личность злоумышленника удалось выяснить быстро. У владельца "Тойоты" есть служебная, натренированная собака, она привела хозяина к одной из дверей их подъезда. Там живет мужчина, который давно доставляет проблемы окружающим. На его пьяные выходки неоднократно жаловались в полицию, патруль не раз приезжал на улицу Комарова, чтобы утихомирить дебошира. Но пока ни уголовной, ни административной ответственности он не понес.
Еще одним доказательством вины стала видеозапись с камер наблюдения, которые фиксируют происходящее во дворе. Попал на кадры и вандал.
Сейчас видеосъемку рассматривают полицейские.
А ничего, что стоянка автомобилей во дворах запрещена?
Кроме того, машины нельзя ставить во дворах на зеленых зонах. Этого не оговорено в правилах дорожного движения, но это является нарушением правил благоустройства города.
Проезд должен быть свободным для передвижения какого-либо транспортного средства. Нельзя также оставлять свой автомобиль на тротуарах, тротуар – это зона передвижения пассажиров, а не автомобилей.
Прежде, чем Вы припаркуетесь во дворе, Вы должны обязательно обратить внимание, есть ли во дворе магазины, потому что служебный вход магазина должен быть свободным для подъезда машин с товаром для дальнейшей выгрузки и тд (Взято с AVTO liKBEZ. INFO)
идиот и трус.