«Тойоте Кроун» в Луговом порезали колеса

В ночь с 6 на 7 июля в Луговом, на улице Комарова, во дворе дома №25 у автомобиля Toyota Crown порезали три колеса.

Владелец машины живет в этом доме и всегда ставит автомобиль под окнами. Но сегодня он увидел, что колеса испорчены. Кто-то порезал их ножом. Мужчина вызвал полицию.

Личность злоумышленника удалось выяснить быстро. У владельца "Тойоты" есть служебная, натренированная собака, она привела хозяина к одной из дверей их подъезда. Там живет мужчина, который давно доставляет проблемы окружающим. На его пьяные выходки неоднократно жаловались в полицию, патруль не раз приезжал на улицу Комарова, чтобы утихомирить дебошира. Но пока ни уголовной, ни административной ответственности он не понес.

Еще одним доказательством вины стала видеозапись с камер наблюдения, которые фиксируют происходящее во дворе. Попал на кадры и вандал.

Сейчас видеосъемку рассматривают полицейские.