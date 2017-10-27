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На аллее Пушкина в Южно-Сахалинске появился шкаф для буккроссинга

На аллее Пушкина в Южно-Сахалинске появился шкаф для буккроссинга

Всего на юге Сахалина их будет 10

Первый арт-объект по грантовому проекту «Буккроссинг на Сахалине» установлен на аллее Пушкина в областном центре. Эту идею вынашивали почти два года, говорят в «Молодой гвардии».

По словам руководителя некоммерческой организации «Лучшие идеи страны» Максима Сулакова, для этой цели были изготовлены десять металлических шкафов с оригинальным дизайном. Учитывая, что конструкции размещаются на улице, они сделаны из стального профиля с антикоррозийным покрытием, дверцы с оргстеклом, так что ни дождь, ни снег им не страшны. Каждый шкаф выдерживает до 100 кг веса, на полках вмещается до 100 экземпляров.

В течение лета-осени активисты при участии заинтересованной общественности собрали 600 книг разного содержания (художественная, публицистическая, поэзия и другое).

- Особую признательность выражаем южносахалинке Зинаиде Николаевне Переяславской, которая передала сотни личных книг для уличной библиотеки, - сказал руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Николай Литус.

Руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии Виктор Горбач принес для буккросинга книги, которые в свое время оказали на него большое влияние:

- Я думаю, этот проект - хороший повод привлечь внимание молодежи к значимости чтения, которое является важным способом формирования культурного человека. Тем более что рядом находится гимназия № 2, и ее учащиеся могут способствовать тому, что чтение станет модной тенденцией среди подрастающего поколения в хорошем смысле этого слова.

- Проект «Буккроссинг на Сахалине» способствует созданию гражданского общества, - считает директор областной научной библиотеки Валентина Малышева. – У сахалинцев, особенно старшего поколения, в домах много книг, но как часто при переездах они просто выбрасываются на свалку, хорошо, если принесут нам в библиотеку. Считаю, чем больше будет таких уличных объектов, тем лучше. По нашим наблюдениям, сегодня возрождается интерес к бумажной книге. Для дела, конечно, удобнее читать в электронном формате, а для души, когда хочется побыть наедине с собой, - традиционные книги.

Валентина Аврамовна подсказала адрес для установки следующего объекта бесплатной инфраструктуры для чтения в областном центре. Это может быть уютный сквер на бульваре имени Анкудинова, где любят гулять мамы с детьми. Место популярное, здесь комфортно посидеть с книгой в руках, да и библиотек рядом нет.

В ближайшее время, по словам организаторов, будут установлены еще два шкафа в Южно-Сахалинске, остальные – в 7 населенных пунктах юга Сахалина.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:18 +3
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 15:26
сделайте в Холмске такой же, а то жаль - дома хорошие книги пылятся
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+1
TROL
Написано сегодня, в 15:37
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:40
надо тоже пару книженций принести
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0
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 16:00
Здорово....хоть на помойке теперь меньше книг увидишь....Когда гуляю с собакой иногда вижу около помоек кипы книг...Сердце кровью обливается...Хорошая идея..Просто поддерживаю двумя руками..
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+4
senchick
Написано сегодня, в 16:39
Надо будет свои два шкафа книг принести
не все же на помойку выносить..
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+1
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