Более 500 волонтеров помогут провести чемпионат WorldSkills Russia на Сахалине

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Губернатор Олег Кожемяко, находясь в рабочей командировке в Москве, принял участие в совещании, которое провела заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Оно было посвящено, в частности, подготовке к престижному мероприятию, которое состоится на Сахалине в августе 2018 года, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Выступая на совещании в правительстве страны, губернатор рассказал, что основной площадкой финала VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) станет планировочный район Ново-Александровск в Южно-Сахалинске. Здесь будет создана необходимая инфраструктура. Предусмотрено строительство комплекса ангарного типа. Общая площадь - не менее 20 тысяч квадратных метров. Объект будет отвечать всем требованиям, которые предъявляются для проведения чемпионата. Что особенно важно, в дальнейшем комплекс не будет пустовать. В нем разместится индустриальный парк.

В список специальностей, по которым будут состязаться участники VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), областные власти включают компетенции, важные для экономики островного региона. Это морские профессии – моторист, судовые машинист, электрик, рефмеханик.

На Дальнем Востоке также ощущается нехватка авиаспециалистов. В связи с этим предлагается включить в список компетенций «обслуживание авиатехники» и «сервис на воздушном транспорте», а также презентовать «пилотирование». В качестве площадки для соревнований по «воздушным» компетенциям возможно использовать аэродром «Пушистый» в Корсаковском районе. Там будут установлены пилотажные тренажеры, стойки для обслуживания пассажиров, оборудование для прохождения предполетного досмотра и технического обслуживания самолетов. По окончании национального чемпионата это имущество планируется использовать для подготовки специалистов местных авиалиний. Соответствующий учебно-тренировочный комплекс на базе аэродрома в Корсаковском районе создадут авиакомпания «Аврора» и Санкт-Петербургский университет гражданской авиации.

При организации финала национального чемпионата областные власти придают большое значение вопросам логистики. В связи с мероприятием обязательно возрастет поток авиапассажиров. Поэтому сегодня решаются вопросы об организации дополнительных рейсов компании «Аэрофлот» из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга на Сахалин. Проведение крупного престижного мероприятия, участниками и гостями которого станут несколько тысяч человек, позволит загрузить гостиничные мощности Южно-Сахалинска. Организацией питания участников и гостей мероприятия также займутся местные компании.

Для сопровождения чемпионата подготовят более 500 волонтеров. Гостями мероприятия станут и сахалинские школьники и воспитанники старших групп дошкольных учреждений.

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец одобрила работу региональных властей по подготовке к финалу VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

- Для Сахалинской области это мероприятие – возможность перейти к новым формам обучения в сфере начального и среднего профессионального образования, - сказал Олег Кожемяко по окончании совещания. – В дальнейшем наши земляки, прошедшие обучение на новом оборудовании по современным стандартам, будут соответствовать всем требованиям, которые предъявляет рынок труда. Следовательно, они будут востребованы, смогут применить на практике полученные знания и реализовать свои возможности.