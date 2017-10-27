В Южно-Сахалинске обсудили расширение «Коралла» и обустройство Невельской

В Южно-Сахалинске на градостроительном совете обсудили реализацию на территории города нескольких масштабных проектов. В повестку очередного заседания вошло обсуждение расширения комплекса «Коралл», обустройства в Южно-Сахалинске въездных стел и проекта по формированию пешеходного пространства улицы Невельской.

Участие в совете под председательством мэра города Сергея Надсадина наряду с местными специалистами, архитекторами и представителями крупных строительных компаний приняли приглашенные эксперты. Игорь Козак, председатель Иркутской организации Союза архитекторов России, и Алексей Комов, член правления Союза архитекторов России, активно включились в обсуждение.

Заместитель генерального директора ООО «Спортлайн» Рустам Зайнулгабутдинов представил проект по расширению комплекса «Коралл». Он включает в себя реконструкцию имеющегося здания фитнес-центра, а также строительство 4-х этажного здания с двумя бассейнами, универсального спортивного зала игровых видов спорта и 8 этажного гостинично-административного корпуса с обустройством подземной парковки. По мнению докладчика, единый комплекс зданий, связанных между собой галереями, позволит получить в северной части города эксклюзивный центр. Предполагаемый охват — 10 тысяч человек. Кроме того, земельный участок прилегает к реке Рогатка. Здесь планируется обустроить набережную и зону отдыха.

Эксперты обратили внимание докладчика, что еще до этапа проектирования такого масштабного объекта необходимо просчитать насколько органично он впишется в архитектурный облик города и его транспортный каркас: продумать внешний вид фасада, транспортную и пешую доступность, количество подъездных путей и мест для парковок. Сейчас в эскизе это не отражено.

- Мы готовы поддержать этот проект, но мы не готовы давать разрешение на утяжеление городской инфраструктуры. Комплекс должен украшать город, а не стать сооружением, которое будет вызвать массу вопросов своим появлением и тем более создавать неудобства для горожан. Поэтому считаем необходимым отправить эскизный проект на доработку, - подвел итог обсуждения Сергей Надсадин.

Кроме того, мэр отметил, что необходимо дополнительно продумать озеленение и при этом не ограничится только нормативами.

Игорь Козак как проектировщик ЖК «Адмирал» презентовал перспективный проект развития пешеходного пространства на ул. Невельской. Сейчас здесь заканчивается строительство третей очереди жилого комплекса. Пришло время приступать к реализации проекта по формированию благоустройства. Проектом «Адмиральские звезды» планируется охватить не только территорию в районе ЖК, но и преобразить всю улицу от пр. Мира до ул. Комсомольской. Функциональность проезда будет больше пешеходной. На всем протяжении разместят три зоны отдыха с фонтаном, элементами для занятий спортом, а также зону, посвященную истории одноименного города. Проезд по улице будет возможен и на автомобиле, но проезжую часть организуют таким образом, чтобы водители не могли развить большую скорость. Продуманы и заезды во дворы.

Члены совета рекомендовали учесть не только благоустройство пешеходной и проезжей части, но и визуально вписать в облик улицы фасады расположенных вдоль нее домов и прилегающие территории.

Обсудили эксперты эскизные варианты въездных стел, а также идею насыщения городского пространства арт-объектами. Проконсультировать местное сообщество архитекторов и дизайнеров о том, как выстроить эту работу системно Сергей Надсадин предложил Алексею Комову, у которого есть серьезный опыт работы в этом направлении – организация городского пространства Феодосии.

Все замечания и предложения озвученные в ходе градостроительного совета занесены в протокол.