Toyota Aristo снесла бетонное ограждение в аэропорту Южно-Сахалинска

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 2 ноября примерно в три часа ночи в Южно-Сахалинске.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Aristo врезался в бетонное ограждение на въезде в аэропорт областного центра. Кроме того, он помял заднюю часть припаркованного на стоянке микроавтобуса.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП он не пострадал.