фото очевидцев
Toyota Aristo снесла бетонное ограждение в аэропорту Южно-Сахалинска
Водитель не пострадал
ДТП произошло сегодня, 2 ноября примерно в три часа ночи в Южно-Сахалинске.
По словам очевидцев, автомобиль Toyota Aristo врезался в бетонное ограждение на въезде в аэропорт областного центра. Кроме того, он помял заднюю часть припаркованного на стоянке микроавтобуса.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП он не пострадал.
Галерея
6 Toyota Aristo снесла бетонное ограждение в аэропорту Южно-Сахалинска
Другие статьи по темам
Место
стало меньше.
Жаль