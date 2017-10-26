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Toyota Aristo снесла бетонное ограждение в аэропорту Южно-Сахалинска
фото очевидцев

Toyota Aristo снесла бетонное ограждение в аэропорту Южно-Сахалинска

Водитель не пострадал

ДТП произошло сегодня, 2 ноября примерно в три часа ночи в Южно-Сахалинске.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Aristo врезался в бетонное ограждение на въезде в аэропорт областного центра. Кроме того, он помял заднюю часть припаркованного на стоянке микроавтобуса.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП он не пострадал.

 

 

Галерея
Toyota Aristo снесла бетонное ограждение в аэропорту Южно-Сахалинска, Фото: 1
Toyota Aristo снесла бетонное ограждение в аэропорту Южно-Сахалинска, Фото: 2
Toyota Aristo снесла бетонное ограждение в аэропорту Южно-Сахалинска, Фото: 3
Toyota Aristo снесла бетонное ограждение в аэропорту Южно-Сахалинска, Фото: 4
Toyota Aristo снесла бетонное ограждение в аэропорту Южно-Сахалинска, Фото: 5
Toyota Aristo снесла бетонное ограждение в аэропорту Южно-Сахалинска, Фото: 6
Toyota Aristo снесла бетонное ограждение в аэропорту Южно-Сахалинска
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:04 +4
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Комментарии
Online
Trucker Online
Написано сегодня, в 09:11
Зато стрелку наверно положил
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+4
ZLOI275
Написано сегодня, в 09:17
Ну и правильно сделал
понаставили
все им денег мало
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0
Statys
Написано сегодня, в 09:21
Жесть
а статью за терроризм он не хочет получить!?
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+5
Online
forsen Online
Написано сегодня, в 09:37
Statys, зачем сразу терроризм,может он опаздывал на какой нибудь ночной чартер в бобруйск?
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+1
Chaos
Написано сегодня, в 10:21
Statys, а по будке едальной не хош получить!? Чтоб статьи такие раздовать
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−2
Statys
Написано сегодня, в 10:38
Chaos, такие сволочи детей пачками сбивают, уроды, ненавижу
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0
Еще 1 комментарий
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 09:22
На какое то время, одним не адекватным летуном
стало меньше.
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+3
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 09:24
тормоза надо тоже улучшать!
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0
Online
_ekhidna_ Online
Написано сегодня, в 09:33
походит пешком, подумает о жизни...пешие прогулки такого гонщика весьма полезны для его здоровья и безопасны для окружающих :)
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+4
Online
Teo Online
Написано сегодня, в 09:48
Субарик не УИНОВАТ
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0
Andrey2017
Написано сегодня, в 09:52
Жаль машину, досталась ей хреновая прокладка между рулём и сиденьем.
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+3
Warg1488
Написано сегодня, в 10:44
>>Водитель не пострадал
Жаль
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0
Boss_65
Написано сегодня, в 10:58
Понаставят не пройти не проехать
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0
Breaking87
Написано сегодня, в 11:12
покемона наверно ловил
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0
Online
yur Online
Написано сегодня, в 11:24
Судя по стеклу водитель не пострадал, зато пассажир отметился на нём.
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0
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