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Житель Долинского района пытался дать взятку начальнику ОГИБДД
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Житель Долинского района пытался дать взятку начальнику ОГИБДД

Сотрудник полиции отказался от 29 тысяч рублей

Следственным отделом по Долинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Долинского района. Он подозревается в покушении на дачу взятки.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, 31 октября примерно в 16 часов сотрудники районного ГИБДД остановили автомобиль под управлением подозреваемого. Предположив, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники полиции предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование. Но он отказался, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по

В этот же день мужчина пришел в кабинет начальника отделения ГИБДД Долинского района и попытался передать ему взятку в 29 тысяч рублей, которые положил на рабочий стол сотрудника полиции.

"Свой умысел на дачу взятки должностному лицу мужчина довести до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, в виду того, что его действия были пресечены полицейским", - говорят в областном следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:13 +4
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 09:27
мало, надо еще минимум пару нолей дорисовать
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+4
pravdaDA
Написано сегодня, в 10:20
такая сумма просто оскорбление!
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+3
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:34 Отредактированно сегодня, в 10:36
Реально , оскорбление при исполнении.
Я если бы был бы Султан, за такую взятку казнил.
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+2
Anubis38
Написано сегодня, в 10:38
Я бы тоже не взял. Такое оскорбление
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 10:54
Мужик, бедняга, по сусекам скреб, видимо
но наскреб маловато
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