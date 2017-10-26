Житель Долинского района пытался дать взятку начальнику ОГИБДД

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Следственным отделом по Долинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Долинского района. Он подозревается в покушении на дачу взятки.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, 31 октября примерно в 16 часов сотрудники районного ГИБДД остановили автомобиль под управлением подозреваемого. Предположив, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники полиции предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование. Но он отказался, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по

В этот же день мужчина пришел в кабинет начальника отделения ГИБДД Долинского района и попытался передать ему взятку в 29 тысяч рублей, которые положил на рабочий стол сотрудника полиции.

"Свой умысел на дачу взятки должностному лицу мужчина довести до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, в виду того, что его действия были пресечены полицейским", - говорят в областном следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.