Жители юга Сахалина ощутили землетрясение
Эпицентр располагался на 26 км северо-восточнее мыса Крильон
Землетрясение произошло сегодня, 1 ноября в 04:14 по сахалинскому времени.
Как сообщили astv.ru на сейсмостанции «Южно-Сахалинск», эпицентр находился на 26 км северо-восточнее мыса Крильон. Точные координаты сейсмособытия - 46.1 северной широты и 142.2 восточной долготы. Глубина гипоцентра - 3 км. Магнитуда - 3,9.
В настоящее время продолжается сбор информации - выясняется, насколько ощущали подземные толчки жители Анивского и Невельского районов.
Жертв и разрушений нет.
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 08:45
Чет я его проспал.
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+5
Bokassa
Написано сегодня, в 08:59
опять к новому году подарки от природы
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+3
Алёна
Написано сегодня, в 09:20
2 этаж, почувствовала. Жутко, впервые на себе испытала.
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+3
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 09:40
это где-то в районе Ульяновки, какие там могут быть разрушения? там все давно порушили.
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+2