Жители юга Сахалина ощутили землетрясение

Землетрясение произошло сегодня, 1 ноября в 04:14 по сахалинскому времени.

Как сообщили astv.ru на сейсмостанции «Южно-Сахалинск», эпицентр находился на 26 км северо-восточнее мыса Крильон. Точные координаты сейсмособытия - 46.1 северной широты и 142.2 восточной долготы. Глубина гипоцентра - 3 км. Магнитуда - 3,9.

В настоящее время продолжается сбор информации - выясняется, насколько ощущали подземные толчки жители Анивского и Невельского районов.

Жертв и разрушений нет.