Сахалинский детский симфонический оркестр дал единственный концерт в Хэйхэ

В китайском Хэйхе Сахалинский детский симфонический оркестр дал единственный концерт. Он прошел на сцене дворца пионеров. Послушать известные классические произведения пришли не только взрослые исполнители и ценители музыки, но и воспитанники местных школ искусств.

Как сообщают в Сахалинском областном научно-методическом центре по образованию в сфере культуры и искусства, зрители в этот вечер смогли насладиться разнообразием музыкальных стилей. Дело в том, что перед нашими ребятами на сцену вышел китайский духовой оркестр. В их пятнадцатиминутное выступление вошли различные композиции. К восторгу молодежи они, например, исполнили кавер-версию одного из хитов Леди Гаги.

Сахалинцы пошли по другому пути. Они не стали брать на вооружение хиты последних лет, а великолепно исполнили значительно более сложные произведения Брамса, Моцарта, Шнитке, Прокофьева и других композиторов. Но наши ребята не только сыграли, но и, что нетипично для симфонического оркестра, спели песню разбойников из «Бременских музыкантов».

«Для нас выступление на сцене дворца пионеров в Хэйхе стало, если так можно сказать, генеральной репетицией перед ответственными концертами в Харбине, - отметила директор сахалинского научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства Елена Манойленко. – Программа у наших ребят абсолютно новая и сложная. В ней собраны очень серьезные произведения мировой классической музыки. Мы стараемся с каждым годом вносить в эту программу что-то новое, удивлять зрителя. И пока у нас это удается. Абсолютно во всех городах, где выступает наш оркестр, ценители классической музыки его встречали овациями».

Хэйхэ не стал исключением. Несмотря на то, что специалисты считают, что выступать перед китайской публикой с классическими произведениями всегда непросто, островные юные музыканты справились с поставленной перед ними задачей. Зал аплодировал нашим ребятам стоя.

Следующим местом остановки сахалинского детского симфонического оркестра станет Харбин. В этом китайском городе наши юные музыканты выступят дважды.