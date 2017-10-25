Сахалинцы завоевали призы дальневосточного брейк-данс чемпионата

29 октября в Комсомольске-на-Амуре прошел второй детский дальневосточный чемпионат по брейк-дансу "Кислород". Участники прибыли из Хабаровска, Биробиджана, Владивостока, Уссурийска и Южно-Сахалинска.

Участие в поединках приняли 120 танцоров от 7 до 18 лет. Команда Young Bullets crew из Южно-Сахалинска победила сразу в нескольких номинациях:

брейк 1х1 - победил Богдан Зайцев (7-9 лет),

брейк 1х1 - сахалинец Дмитрий Рябиков завоевал серебро (15-18 лет),

Powermove - победил Роберт Фадеев (10-14 лет).

- Победа в номинации Powermove даётся очень сложно. Это вращения на руках, голове, спине, причем на большой скорости. Чтобы выполнить все чисто и красиво, требуются постоянные тренировки. А еще нужно чувствовать музыку, - отмечает Роберт Фадеев.

Сейчас ребята из Young Bullets crew уже начали подготовку к следующим соревнованиям. Дальневосточный чемпионат Funky Man пройдёт в Хабаровске 9 и 10 декабря.