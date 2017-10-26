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Пятилетнего мальчика сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
gtrk-saratov.ru

Пятилетнего мальчика сбил автомобиль в Южно-Сахалинске

ДТП произошло на улице Поповича

31 октября примерно в 18:30 36–летняя женщина, управляя автомобилем Daihatsu Terios Kid, въезжала во двор дома № 98 по улице Поповича в Южно–Сахалинске. Автомобиль сбил 5-летнего мальчика,  который выбежал на проезжую часть из–за припаркованных автомобилей.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Пешеход был одет в одежду ярких тонов со светоотражающими элементами.

Водитель автомобиля Daihatsu Terios Kid ранее привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:21 +3
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Комментарии
abdulhanov
Написано сегодня, в 11:43
Ну все!!!! Сейчас всех собак на женщину спустят ((((( да каждый второй привлекался к административке что говорить. А тут внезапно ребенок выскочил, первым делом надо родителям настучать по голове за то что не учат ребенка поведению на улице и дороге
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+9
Vings
Написано сегодня, в 12:01
abdulhanov, ко всему прочему 5-летний ребенок, которого даже когда он будет стоять на земле, то видно не будет.. Я тоже считаю, что с родителями надо проводить беседу и не только с родителями героя статьи, а вообще с другими. Вот это сумашествие, когда, например, мамашка с ребенком на руках прется чуть ли не под машину на задней, и приводит к тому, что и ребенок не видит опасности носится сломя голову из-за припаркованных авто.
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+5
MariayOkha
Написано сегодня, в 13:56
Vings, в этом случае конечно родители должны в первую очередь ответить,почему мвленький ребенок был без присмотра,но и водители должны ездить по дворам аккуратней,во дворах можно ожидать все что угодно.
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0
АлинКо
Написано сегодня, в 14:16
MariayOkha, почему 5-летний ребенок во дворе был без присмотра?????? У меня доче 4 года, она одна во дворе гуляет, а я только поглядываю в окошко
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0
Еще 2 комментария
Online
Nyrka Online
Написано сегодня, в 12:28
А где были сами родители??? Почему маленький ребенок был один, в это время на улице уже темнеет???
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+1
ateriya
Написано сегодня, в 12:28
Родители будьте внимательны и смотрите за детками. Сейчас в каждом дворе машины. Прививайте дитю правила поведения на улице. И своим примером тоже. Не поленитесь пройти десять метров до пешеходного перехода,смотреть по сторонам. Вы же взрослые адекватные люди. А потом спрашивают в кого это у нас ребенок такой вырос. Начинайте с себя. Выздоровления малому
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+3
katenok1183
Написано сегодня, в 12:39 Отредактированно сегодня, в 12:39
Обоих участников жаль конечно...несчастный случай.. У меня стаж вождения 11 лет,вожу мастерски и у меня молниеносная реакция. Что я только не видела за эти годы. Но вот если резко выбежит человек или собака под колеса,возможно отреагировать,НО невозможно быстро остановиться! Я это поняла когда маленькая собачка кинулась прям мне под колеса ночью,я ее зацепила...долго совесть мучила,не представляю когда человека собьешь..вообще тяжело себе простить.. Это может случиться с каждым...
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+3
Andrey2017
Написано сегодня, в 13:53
Если в автомобиле есть видео регистратор, то может и разберутся по-справедливости в данной ситуации. А 5-ти летнему ребёнку во дворе нечего делать одному без взрослых, может родителей этот случай научит, что за ним нужно следить!
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+1
ANNY
Написано сегодня, в 14:15
Andrey2017, А вы не гуляли в пять лет один? Не поверю
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0
АлинКо
Написано сегодня, в 14:18
Andrey2017, блин, а до скольки лет с ребенком нужно гулять? Моей дочке 4, и она гуляет одна, конечно приглядываю в окошко за ней, а так, вполне самостоятельная девочка
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0
ANNY
Написано сегодня, в 14:14
Почему да почему был один... Да может быть гулял...
Просто надо запомнить раз и навсегда, когда движитесь по дворам, то надо ползти и быть на чеку и ногу держать на готове, чтоб притормозить...
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