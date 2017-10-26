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Пятилетнего мальчика сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
ДТП произошло на улице Поповича
31 октября примерно в 18:30 36–летняя женщина, управляя автомобилем Daihatsu Terios Kid, въезжала во двор дома № 98 по улице Поповича в Южно–Сахалинске. Автомобиль сбил 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из–за припаркованных автомобилей.
Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Пешеход был одет в одежду ярких тонов со светоотражающими элементами.
Водитель автомобиля Daihatsu Terios Kid ранее привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.
По данному факту проводится проверка.
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