Пятилетнего мальчика сбил автомобиль в Южно-Сахалинске

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31 октября примерно в 18:30 36–летняя женщина, управляя автомобилем Daihatsu Terios Kid, въезжала во двор дома № 98 по улице Поповича в Южно–Сахалинске. Автомобиль сбил 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из–за припаркованных автомобилей.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Пешеход был одет в одежду ярких тонов со светоотражающими элементами.

Водитель автомобиля Daihatsu Terios Kid ранее привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

По данному факту проводится проверка.