Юные теннисисты с Сахалина завоевали медали дальневосточного турнира

Юные сахалинцы принесли островному региону две серебряные медали турнира по теннису на Кубок губернатора Хабаровского края. В соревнованиях принимали участие не только дальневосточные теннисисты, но и спортсмены с Республики Татарстан (Казань). Каждый состязался в своей возрастной категории (2003-2006, 2007-2008 г.р.).

Турнир длился пять дней. По итогам упорной борьбы южносахалинка Амелия Бородулина завоевала серебро. Одиннадцатилетняя теннисистка успешно провела четыре игры, но в финальной (пятой) схватке уступила победу Кристине Поповой из Комсомольска-на-Амуре.

Ещё одним серебряным призёром стал Платон Арустамов (9 лет). Он выиграл три матча, но в финале потерпел поражение от своего тёзки Платона Емельянова (Находка).

Девятилетний теннисист Максимилиан Бэ не вошёл в тройку лидеров, но отлично продемонстрировал мастерство владения ракеткой, заняв четвёртую позицию.

Напомним, что Амелия Бородулина и Платон Арустамов не раз становились победителями крупных соревнований по теннису. В начале октября спортсмены заняли первые места на Кубке мэра Южно-Сахалинска. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.