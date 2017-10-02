новости
новости
Регистрация
Юные теннисисты с Сахалина завоевали медали дальневосточного турнира
Calorizator.ru

Юные теннисисты с Сахалина завоевали медали дальневосточного турнира

В копилке островной команды два серебра

Юные сахалинцы принесли островному региону две серебряные медали турнира по теннису на Кубок губернатора Хабаровского края. В соревнованиях принимали участие не только дальневосточные теннисисты, но и спортсмены с Республики Татарстан (Казань). Каждый состязался в своей возрастной категории (2003-2006, 2007-2008 г.р.).

Турнир длился пять дней. По итогам упорной борьбы южносахалинка Амелия Бородулина завоевала серебро. Одиннадцатилетняя теннисистка успешно провела четыре игры, но в финальной (пятой) схватке уступила победу Кристине Поповой из Комсомольска-на-Амуре.

Ещё одним серебряным призёром стал Платон Арустамов (9 лет). Он выиграл три матча, но в финале потерпел поражение от своего тёзки Платона Емельянова (Находка).

Девятилетний теннисист Максимилиан Бэ не вошёл в тройку лидеров, но отлично продемонстрировал мастерство владения ракеткой, заняв четвёртую позицию.

Напомним, что Амелия Бородулина и Платон Арустамов не раз становились победителями крупных соревнований по теннису. В начале октября спортсмены заняли первые места на Кубке мэра Южно-Сахалинска. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:27 +1
Другие статьи по темам
Место
Хабаровск
Прочее
Сахалинская областьтеннистурнирдети
Популярное на ASTV
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Samsung Galaxy S8 разыграют на «Ночи пожирателей рекламы»
Samsung Galaxy S8 разыграют на «Ночи пожирателей рекламы»
Пятилетнего мальчика сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Пятилетнего мальчика сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru