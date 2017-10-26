На Сахалине продавец-консультант украл 7 современных дорогостоящих смартфонов

Часть из них он подарил друзьям, а остальные продал за 79 тысяч рублей

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области установлен 25-летний подозреваемый в хищении дорогостоящих гаджетов.

Как стало известно, молодой человек работал продавцом-консультантом в одном из торговых центров. Используя свое служебное положение, он с мая по сентябрь похитил 7 флагманских моделей смартфонов, часть из которых подарил друзьям, а остальные продал за 79 тысяч рублей. Сумма причиненного ущерба составила более 340 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, в настоящий момент все телефоны изъяты и будут возвращены законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».