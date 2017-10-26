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На Сахалине продавец-консультант украл 7 современных дорогостоящих смартфонов

На Сахалине продавец-консультант украл 7 современных дорогостоящих смартфонов

Часть из них он подарил друзьям, а остальные продал за 79 тысяч рублей

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области установлен 25-летний подозреваемый в хищении дорогостоящих гаджетов.

Как стало известно, молодой человек работал продавцом-консультантом в одном из торговых центров. Используя свое служебное положение, он с мая по сентябрь похитил 7 флагманских моделей смартфонов, часть из которых подарил друзьям, а остальные продал за 79 тысяч рублей. Сумма причиненного ущерба составила более 340 тысяч рублей. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, в настоящий момент все телефоны изъяты и будут возвращены законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:33 +2
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Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 12:35
все телефоны изъяты и будут возвращены законному владельцу- украл новые, вернут пользованные..... пусть новые отдаёт
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+3
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 12:58
Дэбил.
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+3
Online
Nyrka Online
Написано сегодня, в 13:10
Какой щедрый друг
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+2
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 13:14
нет ну не идиот ли и на чё только рассчитывал, конечно легче стырить и продать, чем заработать
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+2
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 13:37
суперхитрый план по обогащению
1. устроиться продавцом в магазин по продаже труб
2. "взять" понравившиеся трубы
3. продать/подарить понравившиеся трубы
4. возрадоваться
5. PROFIT
6. присесть
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+3
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 13:43
Отличный работник, да и друг неплохой.
Но домой к себе я бы его не пустил.
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+3
ateriya
Написано сегодня, в 14:03
А как спалился то? Кто то из друзей был не рад подарку?
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+1
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:07
ateriya, одному айфон 5, другому 7. Вот видимо и сыграло ключевую роль)))
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0
ateriya
Написано сегодня, в 14:13
Netu_nika, что такого в этих айфонах? Люди прям с ума посходили. Органы продают чтобы купить эту ерунду а чрез пол года выхотт новая версия и все начинается сначала. Зачем это все?
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+1
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:16
ateriya, я не готов Вам ответить на данный вопрос))) видимо где-то внутри скрыта изюминка или изюм, раз люди крадут их пачками
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0
Еще 2 комментария
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 14:47
Это говорит о том,что зарабатывать там стали совсем плохо.
Иначе нелогично идти на такой идиотский поступок.
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