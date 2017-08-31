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Затянувшийся конфликт из-за «гектара» в Холмске решит переезд недовольных соседей

Затянувшийся конфликт из-за «гектара» в Холмске решит переезд недовольных соседей

После признания здания аварийным, жильцам построят новый дом

Затянувшийся конфликт между получательницей «дальневосточного гектара» и жителями дома №12 по улице Плотинная близится к своему разрешению, сообщает пресс-служба местной администрации. 

Наиболее острые вопросы обсудили жители дома, активно сопротивлявшиеся «неудобному» соседству, с главой администрации Холмска Андреем Сухомесовым и специалистами комитета по управлению имуществом.

Напомним, местные жители посчитали, что новая соседка своим строительством перекроет доступ к проезду машинам с углём и нарушит работу поселкового водопровода, к которому она подключилась.

Сейчас же кадастровый инженер установил истинные границы «гектара», вызывавшие спор между сторонами. В результате, у обладательницы гектара официально отобрали 50 метров участка, которые как раз и проходили по дороге. Как рассказала сама хозяйка Элика Терехова, застраивать или ограждать эту дорого она и так не собиралась.

В скором времени будут узаконены постройки жильцов, которые являются необходимыми для обеспечения подачи тепла в дом, где центральное отопление изначально не было предусмотрено. Документально оформится равный доступ сторон к канализационному стоку. А самое главное – после проведения экспертизы технического состояния дома и признания его аварийным, будет построено новое жильё, куда и переселятся жильцы Плотинной, 12. Это поставит точку в сложившемся противостоянии.

- Надеюсь, что это правда. Тогда нам всем станет легче жить, - комментирует Элика. - Пока чиновники говорят, что конфликт исчерпан. А я не знаю чего ждать завтра. Я и сейчас готова на перемирие, только пусть соседи перестанут провоцировать постоянные проверки, засыпать меня и администрацию необоснованными жалобами, клеветать. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:39 +2
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дальневосточный гектар
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Комментарии
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Charon Online
Написано сегодня, в 13:33
всё-таки вымутили новое жильё
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ateriya
Написано сегодня, в 14:19
А когда гектары отменяли и раздавали чем думали то? А а а я поняла. Это типа подписать подписали а посмотреть на эти гектары неудосужились. А люди теперь страдают. Хорошо работаете товарищи. Прям отлично.
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