Затянувшийся конфликт из-за «гектара» в Холмске решит переезд недовольных соседей

Затянувшийся конфликт между получательницей «дальневосточного гектара» и жителями дома №12 по улице Плотинная близится к своему разрешению, сообщает пресс-служба местной администрации.

Наиболее острые вопросы обсудили жители дома, активно сопротивлявшиеся «неудобному» соседству, с главой администрации Холмска Андреем Сухомесовым и специалистами комитета по управлению имуществом.

Напомним, местные жители посчитали, что новая соседка своим строительством перекроет доступ к проезду машинам с углём и нарушит работу поселкового водопровода, к которому она подключилась.

Сейчас же кадастровый инженер установил истинные границы «гектара», вызывавшие спор между сторонами. В результате, у обладательницы гектара официально отобрали 50 метров участка, которые как раз и проходили по дороге. Как рассказала сама хозяйка Элика Терехова, застраивать или ограждать эту дорого она и так не собиралась.

В скором времени будут узаконены постройки жильцов, которые являются необходимыми для обеспечения подачи тепла в дом, где центральное отопление изначально не было предусмотрено. Документально оформится равный доступ сторон к канализационному стоку. А самое главное – после проведения экспертизы технического состояния дома и признания его аварийным, будет построено новое жильё, куда и переселятся жильцы Плотинной, 12. Это поставит точку в сложившемся противостоянии.

- Надеюсь, что это правда. Тогда нам всем станет легче жить, - комментирует Элика. - Пока чиновники говорят, что конфликт исчерпан. А я не знаю чего ждать завтра. Я и сейчас готова на перемирие, только пусть соседи перестанут провоцировать постоянные проверки, засыпать меня и администрацию необоснованными жалобами, клеветать.