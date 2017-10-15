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В субботу в Южно-Сахалинске пройдет открытый чемпионат по каратэ

В субботу в Южно-Сахалинске пройдет открытый чемпионат по каратэ

На нем сразятся больше 300 человек

В субботу, 21 октября, на базе областной школы восточных единоборств олимпийского резерва пройдет открытое первенство города Южно-Сахалинска по каратэ. На татами выйдут больше 300 человек – это значительно больше прошлогоднего показателя, говорят устроители. В 2016 года их было около 200.

Помериться силами в мастерстве ведения боя вызвались юноши и девушки не только из областного центра, но и из Поронайского, Холмского и Невельского районов. Возраст участников - от 8 до 17 лет.

Спортсмены будут состязаться в двух видах программы: ката (бой с воображаемым противником) и кумитэ (парные поединки).

Начало мероприятия – в 9:00. Церемония открытия состоится в 12:00.

Победители и призёры соревнований встретятся на чемпионате и первенстве области по каратэ, которые пройдут с 11 по 12 ноября.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 12:20 +2
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