В субботу в Южно-Сахалинске пройдет открытый чемпионат по каратэ

На нем сразятся больше 300 человек

В субботу, 21 октября, на базе областной школы восточных единоборств олимпийского резерва пройдет открытое первенство города Южно-Сахалинска по каратэ. На татами выйдут больше 300 человек – это значительно больше прошлогоднего показателя, говорят устроители. В 2016 года их было около 200.

Помериться силами в мастерстве ведения боя вызвались юноши и девушки не только из областного центра, но и из Поронайского, Холмского и Невельского районов. Возраст участников - от 8 до 17 лет.

Спортсмены будут состязаться в двух видах программы: ката (бой с воображаемым противником) и кумитэ (парные поединки).

Начало мероприятия – в 9:00. Церемония открытия состоится в 12:00.

Победители и призёры соревнований встретятся на чемпионате и первенстве области по каратэ, которые пройдут с 11 по 12 ноября.