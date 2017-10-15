Больше тысячи жителей Южно-Сахалинска остались без света из-за водителя-автохама
Он припарковал машину так, что попасть на подстанцию, которая и отвечает за подачу света в дома, рабочие не могут
Больше тысячи жителей Южно-Сахалинска остались без света из-за водителя автохама. Электроэнергию еще накануне отключили в семи домах в районе перекрестка Комсомольская - Есенина, это микрорайон 13а.
Как сообщили АСТВ в диспетчерской МУП «Электросервис», один из водителей припарковал машину так, что попасть на подстанцию, которая и отвечает за подачу света в дома, рабочие не могут.
Все попытки найти владельца авто пока ни к чему не привели.
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Мне вот интересно, если скорой или пожарной будет мешать проехать кто-то, они тоже положат на это дело и будут ждать хозяина?
постоянно какие то оправдания, то машина мешает, то ветер, то снег, то дождь .. а попробуй не оплати вовремя тебе сразу дадут оценку "злостный" .. уважаемые злостные рукожопые энергетики, попробуйте сделать так, чтобы свет в квартирах сахалинцев был всегда , всегда это значит всегда , даже тогда когда кто то машинку возле подстанции оставил :)
Все правильно, вы платите за уже полученную услугу (т.е. за месяц использования эл энергии), а если вы не платите по истечению установленного срока, то и света вам не видать... Кстати когда света нет вы за него тоже не платите
Чтобы получить компенсацию за сгоревшую технику, прежде всего необходимо убедиться, что ваше техника защищена фильтрами напряжения (конечно сертифицированными в РФ), после перенапряжения и сгорания техники, сдаете технику в мастерскую и получаете у них справку о причине поломки. Если в причинах стоит перенапряжение, тогда идете в эл сети и берете справку о наличии перенапряжения в день поломки вашей техники. После пишете претензию (с компенсацией) с приложением док-ов документов в энергоснабжающую организацию.
Как то так
Фильтр (стабилизатор напряжения), устанавливается дополнительно (пользователем) для защиты своей техники. Я своими словами рассказал Вам требования, которые необходимо выполнить для возмещения Вам вреда.
Никто Вас не заставляет этого делать... Только потом все начинают кого то в чем то обвинять, при том что сами не выполняют простейших требований.
Интересно Вам легче станет если Ваш ооочень дорогой телевизор сгорит во время стихии или как вы говорите на ровном месте?