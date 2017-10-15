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Больше тысячи жителей Южно-Сахалинска остались без света из-за водителя-автохама

Больше тысячи жителей Южно-Сахалинска остались без света из-за водителя-автохама

Он припарковал машину так, что попасть на подстанцию, которая и отвечает за подачу света в дома, рабочие не могут

Больше тысячи жителей Южно-Сахалинска остались без света из-за водителя автохама. Электроэнергию еще накануне отключили в семи домах в районе перекрестка Комсомольская - Есенина, это микрорайон 13а.

Как сообщили АСТВ в диспетчерской МУП «Электросервис», один из водителей припарковал машину так, что попасть на подстанцию, которая и отвечает за подачу света в дома, рабочие не могут.

Все попытки найти владельца авто пока ни к чему не привели.

Автор: Настасья Жукова, 20 октября, в 08:21 +6
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Событие
ограничения электроснабжения
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
serega
Написано 20 октября, в 08:25
На эвакуатор его!
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+15
Statys
Написано 20 октября, в 09:33
serega, и фоточки не хватает для общего обсуждения - непорядок
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+4
kat31
Написано 20 октября, в 08:34
вообще не понимаю, к чему эти расшаркивания? Эвакуатор и штраф, делов-то. Нет, блин, они будут искать этого упыря, люди будут сидеть без электричества..
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+22
Zwain
Написано 20 октября, в 14:13
kat31, Точно! это запущенная форма дебилизма у энергетиков... последнее время начала прогрессировать
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+3
lvista
Написано 20 октября, в 08:35
Ну и проблема. Эвакуаторов в городе нет? Привлекли гаи и все. Отмазались.
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+17
Clint_EASTwood
Написано 20 октября, в 08:38
Помнится, на месте жены чувака запарковались. Он зацепил на галстук и волоком оттащил чужую тачку. А энергетики не очень то хотели, наверно.
Мне вот интересно, если скорой или пожарной будет мешать проехать кто-то, они тоже положат на это дело и будут ждать хозяина?
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+13
MARBLE
Написано 20 октября, в 08:42
Clint_EASTwood, Закон вышел, им таранить разрешено
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+8
B288318
Написано 20 октября, в 08:41
Колеса то хоть воздуха лишили?
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+7
MARBLE
Написано 20 октября, в 08:54
B288318,
Подумали, вдруг посОдЮт.....
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+2
YETI
Написано 20 октября, в 08:58
до там сплошное хамьё. вся есенина от комсомольской вверх по северной стороне заставлена машинами, причём стоят на пешеходных зонах и зелёной зоне. Гайцам пофиг
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+8
Лампочка
Написано 20 октября, в 09:10 Отредактированно 20 октября, в 09:12
YETI, да не только есенина. По всему городу по всем дворам так. Дворы превратили в парковки. А если идешь по двору не спеша а сзади едет чучело, то еще и обсигналит высунется оборет. Про парковку на пешеходных зонах вообще молчу
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+7
evgenytolich
Написано 20 октября, в 09:12
Обычно аварийки энергетиков ездят на УаЗах, что троса не было оттащить машину на метр от двери подстанции? Ей Богу, прямо как дети!
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+10
Vladiksakh65
Написано 20 октября, в 09:15
По моему проблема из воздуха. Решается в минуты вопрос.
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+10
S.T.A.L.K.E.R.
Написано 20 октября, в 09:47
....а может энергетикам не особо это и надо???Плохому танцору коки мешают.Да и чел этот наверняка не знал,что у этих дурней на подстанции что то случится,ведь наверняка очередные "сопли"перегорели.Крайнего нашли,а заголовок то какой громкий!
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+12
_ekhidna_
Написано 20 октября, в 10:01
ну видать спецслужбы так хотели попасть...уж если автохам не вышел, то можно было пригласить специально обученных полицаев с эвакуатором :)))
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+3
Igor71
Написано 20 октября, в 10:09
Позвали ДПС и по акту отодвинули машину и это будет законно и всё. Потом если хозяин машины будет возмущаться, то показать акт.
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+4
Andrey2017
Написано 20 октября, в 10:17
Вот нашли отмазку- а ножками пройти слабо? Ну виноват, что перекрыл проезд- надо наказать, но ведь нужно работать, принимать меры, а не сидеть сложа руки.
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+4
sergmihaylov
Написано 20 октября, в 10:23
меня умиляют просто оправдания энергетиков.., видите ли машинка им мещает .. про эвакуаторы они конечно не слышали ..
постоянно какие то оправдания, то машина мешает, то ветер, то снег, то дождь .. а попробуй не оплати вовремя тебе сразу дадут оценку "злостный" .. уважаемые злостные рукожопые энергетики, попробуйте сделать так, чтобы свет в квартирах сахалинцев был всегда , всегда это значит всегда , даже тогда когда кто то машинку возле подстанции оставил :)
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+5
Nikolaich
Написано 20 октября, в 10:32
То есть пешком до станции дойти западло?
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано 20 октября, в 10:45 Отредактированно 20 октября, в 10:48
Вчера у нас на Бумажной трижды свет вырубался и вновь включался... Страшно было за технику, резкие перепады напруги. Так вот если что сгорит - фиг докажешь и ничего не компенсируют! А оплату на день просрочищь - и на тебе, держи пеню
все это не касается аварийно-восстановительных бригад, низкий им поклон...
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+7
Diesel
Написано 20 октября, в 13:43
НюНик_просто_Анна,
Все правильно, вы платите за уже полученную услугу (т.е. за месяц использования эл энергии), а если вы не платите по истечению установленного срока, то и света вам не видать... Кстати когда света нет вы за него тоже не платите
.
Чтобы получить компенсацию за сгоревшую технику, прежде всего необходимо убедиться, что ваше техника защищена фильтрами напряжения (конечно сертифицированными в РФ), после перенапряжения и сгорания техники, сдаете технику в мастерскую и получаете у них справку о причине поломки. Если в причинах стоит перенапряжение, тогда идете в эл сети и берете справку о наличии перенапряжения в день поломки вашей техники. После пишете претензию (с компенсацией) с приложением док-ов документов в энергоснабжающую организацию.
Как то так
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0
НюНик_просто_Анна
Написано 20 октября, в 13:58 Отредактированно 20 октября, в 13:59
Diesel, как вы думаете, вся продаваемая в РФ техника защищена "фильтрами напряжения (конечно сертифицированными в РФ)"? Причем продаваемая в официальных магазинах, дилерских центрах и прочее? Не техника должна быть защищена от перепадов, а сеть должна обеспечивать ровное и посточнное напряжение. Я не говорю о случаях форс-мажора: ураганы, тайфуны, землетрясы и прочее. Но когда на ровном месте без объективных причин от скачка напряжения горит недешевая техника - поставщик электроэнергии обязан отвечать за это, вне зависимости от фильтров напряжения (конечно сертифицированных в РФ) или собственных хотелок. А то хорошо устроились!
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+6
Diesel
Написано 20 октября, в 14:09
НюНик_просто_Анна,
Фильтр (стабилизатор напряжения), устанавливается дополнительно (пользователем) для защиты своей техники. Я своими словами рассказал Вам требования, которые необходимо выполнить для возмещения Вам вреда.
Никто Вас не заставляет этого делать... Только потом все начинают кого то в чем то обвинять, при том что сами не выполняют простейших требований.
Интересно Вам легче станет если Ваш ооочень дорогой телевизор сгорит во время стихии или как вы говорите на ровном месте?
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0
Еще 9 комментариев
S.V.
Написано 20 октября, в 12:22
100 грамм гексогена решает все проблемы.))
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0
krez
Написано 20 октября, в 14:58
А этот олень наверное сидел дома и матерился,что долго свет не дают!
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+2
Антон Мацаев
Написано 20 октября, в 15:04
Товарищи энергетики, вы годами гнобите своими "плановыми" работами районы Сахалинской области, кончайте придуриваться, вы нас достали. Хочу посоветовать власть имущим, наше терпение не безгранично.
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+3
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