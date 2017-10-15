Он припарковал машину так, что попасть на подстанцию, которая и отвечает за подачу света в дома, рабочие не могут

Больше тысячи жителей Южно-Сахалинска остались без света из-за водителя автохама. Электроэнергию еще накануне отключили в семи домах в районе перекрестка Комсомольская - Есенина, это микрорайон 13а.

Как сообщили АСТВ в диспетчерской МУП «Электросервис», один из водителей припарковал машину так, что попасть на подстанцию, которая и отвечает за подачу света в дома, рабочие не могут.

Все попытки найти владельца авто пока ни к чему не привели.