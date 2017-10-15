На судне в Охотском море погиб человек

В ночь с 19 на 20 октября в северной части Охотского моря, на 150 миль южнее мыса Дуга Западная, на ведущем промысел сельди судне "Муром" (порт приписки Находка) погиб человек. Это произошло недалеко от Сахалина.

Как стало известно astv.ru, 57-летний старший тралмастер получил травму при выборке трала. Доска оборвалась и мужчину ударило по голове стальным тросом.

Было принято решение доставить пострадавшего в Магаданский территориальный центр медицины катастроф, но довезти мужчину до берега живым не удалось. Он скончался.

Будут проведены проверки.