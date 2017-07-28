Поронаец, пытавшийся зарезать бывшую сожительницу у здания полиции, предстанет перед судом

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До нападения он с родственницами угрожал, что сожжет женщину

Следственным отделом по Поронайску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство.

Как сообщают в областном следкоме. по версии следствия, вечером 23 июля обвиняемый был нетрезв. Чтобы выяснить отношения со своей бывшей сожительницей, он пришел к хозяйственной постройке, в которой убиралась женщина вместе со своими родственницами.

В руках у мужчины было ведро с бензином, из которого он стал брызгать на женщину. Испугавшись за свою жизнь, сожительница побежала в полицию. У здания УВД женщина упала, в это время обвиняемый догнал её и нанес раскладным ножом один удар в живот.

Потерпевшая, защищаясь, схватилась за лезвие ножа, но мужчина выдернул его и нанес им женщине еще один удар. На крики о помощи выбежал сотрудник полиции, который отбросил обвиняемого от женщины, открыл дверь, пострадавшая забежала в помещение. Затем полицейский выбежал на улицу, догнал злоумышленника и задержал его.

Приехавшая бригада скорой помощи госпитализировала женщину в хирургию поронайской ЦРБ, где ей своевременно была оказана медицинская помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.