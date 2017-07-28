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Поронаец, пытавшийся зарезать бывшую сожительницу у здания полиции, предстанет перед судом
regionvest.ru

Поронаец, пытавшийся зарезать бывшую сожительницу у здания полиции, предстанет перед судом

До нападения он с родственницами угрожал, что сожжет женщину

Следственным отделом по Поронайску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство.  

Как сообщают в областном следкоме. по версии следствия, вечером 23 июля обвиняемый был нетрезв. Чтобы выяснить отношения со своей бывшей сожительницей, он пришел к хозяйственной постройке, в которой убиралась женщина вместе со своими родственницами.

В руках у мужчины было ведро с бензином, из которого он стал брызгать на женщину. Испугавшись за свою жизнь, сожительница побежала в полицию. У здания УВД женщина упала, в это время обвиняемый догнал её и нанес раскладным ножом один удар в живот.

Потерпевшая, защищаясь, схватилась за лезвие ножа, но мужчина выдернул его и нанес им женщине еще один удар. На крики о помощи выбежал сотрудник полиции, который отбросил обвиняемого от  женщины, открыл дверь, пострадавшая забежала в помещение. Затем полицейский выбежал на улицу, догнал злоумышленника и задержал его.

Приехавшая бригада скорой помощи госпитализировала женщину в хирургию поронайской ЦРБ, где ей своевременно была оказана медицинская помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Автор: Лиза Ре, 19 октября, в 18:26 +4
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано 19 октября, в 20:44 Отредактированно 19 октября, в 20:45
....перед каким судом?ему лечится нужно!
Совсем потёкший.
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+7
KsuKsu
Написано 19 октября, в 21:46
Пенсия на носу, а мозгов совсем тютя
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+5
SWATIMYR
Написано 19 октября, в 23:51
Троярщик-Пушистик?
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+4
Vladiksakh65
Написано 20 октября, в 07:12
Вроде возраст , уже не 17 лет, а идиот во всю голову.
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+6
Romulus1234
Написано 20 октября, в 07:13
Идиот!
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+1
Ben
Написано 20 октября, в 08:55
Чем дальше от областного центра - тем всё запутанней сюжеты
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+2
Sakhalinka
Написано 20 октября, в 10:22
Ben, Скучно там. Развлекаются как могут.
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0
НюНик_просто_Анна
Написано 20 октября, в 10:41
Надежда, ничего себе, развлеченьице... Белка в полный рост.
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+7
Online
leksoos13 Online
Написано 20 октября, в 10:58
У здания УВД женщина упала, в это время обвиняемый догнал её и нанес раскладным ножом один удар в живот.
У нас же вроде одно УВД-в южном? Или чтото поменялось?
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано 20 октября, в 13:37
leksoos13, в Южном - МВД. МИНИСТЕРСТВО
. Все остальные, даже самые занюханные, автоматом УВД.
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+3
Online
leksoos13 Online
Написано 20 октября, в 15:51
НюНик_просто_Анна, в наше время министерств не было. Было увд и ровд,овд и т.д.... Сейчас же-все министры... рука/лицо...
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+2
evgenytolich
Написано 20 октября, в 11:41
Навеяло.
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0
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