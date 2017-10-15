В Сахалинской области завершилась уборка картофеля

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В сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах Сахалинской области завершен сбор картофеля. Он выкопан на всей посадочной площади 2 277,7 га. Валовой сбор клубней в этой категории хозяйств составил 46,5 тысячи тонн при плане 40 тысяч тонн, что выше уровня прошлого года на 700 тонн, сообщает областное министерство сельского хозяйства.

Наибольшую урожайность картофеля получили в АО «Совхоз Заречное» – 317 центнеров с гектара. На втором месте АО «Совхоз «Тепличный» – 300 центнеров с гектара клубней. На третьем месте – картофелеводы ООО КХ «Огоньки» – 281 центнер с гектара. Среди фермерских хозяйств лучшей урожайности картофеля добились в фермерских хозяйствах Тавказахова и Архипова – соответственно 320 и 250 ц/га.

Близится к завершению уборка овощей – убрано более 74 % всех посевных площадей. Причём корнеплоды (свёкла столовая и морковь) убраны на 90 % посевных площадей.

По данным на 19 октября, максимальную урожайность моркови получили в АО «Совхоз Южно-Сахалинский» – 442 ц/га, капусты белокочанной – 552 ц/га, свёклы столовой – 500 ц/га в АО «Совхоз «Тепличный»

По результатам проведённого специалистами министерства сельского хозяйства Сахалинской области мониторинга, валовое производство овощей открытого грунта в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах превысит прошлогодний показатель (было 22,2 тыс. т) на 2-3 тыс. тонн. Это значит, что сахалинцы будут полностью обеспечены овощами местных производителей до двадцатых чисел июня 2018 года с учётом возможностей хранилищ. Хороший урожай также диктует невысокие цены – как на картофель, так и на овощи.