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Поронаец пытался убить бывшую сожительницу у дверей полиции

Поронаец пытался убить бывшую сожительницу у дверей полиции

Женщину спасли

54-летний житель Поронайска стал обвиняемым в деле о покушении на убийство, сообщает пресс-служба сахалинского следкома. Он пытался зарезать сожительницу прямо у дверей местной полиции.

По версии следствия, вечером 23 июля подозреваемый, в алкогольном опьянении пришел выяснять отношения с бывшей сожительницей.  В руках у мужчины находилось ведро с бензином, из которого он стал брызгать на женщину. Она испугалась за свою жизнь, и на это у неё были основания - в 1999 году и в марте 2013 года в отношении мужчины за причинение сожительнице телесных повреждений органами полиции возбуждались уголовные дела. Женщина побежала к зданию полиции, упала, в это время подозреваемый догнал её и ударим ножом в живот. Потерпевшая, защищаясь, схватилась за лезвие ножа, но мужчина выдернул его и нанес им женщине еще один удар.

На крики о помощи выбежал сотрудник полиции, который отбросил подозреваемого от  женщины, открыл дверь, и та забежала в здание. Полицейский выбежал на улицу, догнал злоумышленника и задержал его.

«Скорая» в срочном порядке госпитализировала женщину в хирургическое отделение. Женщину успели спасти. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:44 0
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Комментарии
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 17:47
Египетская сила
. На солнышке перегрелся?
Женщине скорейшего выздоровления.
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0
Online
Elizabeth Online
Написано сегодня, в 17:58
Вот деградация на лицо! Кино пересмотрел,что ли? Скорейшей поправки
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+1
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 18:05
Его так-то больше в общество выпускать нельзя.
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0
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