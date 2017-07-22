Поронаец пытался убить бывшую сожительницу у дверей полиции

54-летний житель Поронайска стал обвиняемым в деле о покушении на убийство, сообщает пресс-служба сахалинского следкома. Он пытался зарезать сожительницу прямо у дверей местной полиции.

По версии следствия, вечером 23 июля подозреваемый, в алкогольном опьянении пришел выяснять отношения с бывшей сожительницей. В руках у мужчины находилось ведро с бензином, из которого он стал брызгать на женщину. Она испугалась за свою жизнь, и на это у неё были основания - в 1999 году и в марте 2013 года в отношении мужчины за причинение сожительнице телесных повреждений органами полиции возбуждались уголовные дела. Женщина побежала к зданию полиции, упала, в это время подозреваемый догнал её и ударим ножом в живот. Потерпевшая, защищаясь, схватилась за лезвие ножа, но мужчина выдернул его и нанес им женщине еще один удар.

На крики о помощи выбежал сотрудник полиции, который отбросил подозреваемого от женщины, открыл дверь, и та забежала в здание. Полицейский выбежал на улицу, догнал злоумышленника и задержал его.

«Скорая» в срочном порядке госпитализировала женщину в хирургическое отделение. Женщину успели спасти.