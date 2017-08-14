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В Южно-Сахалинске автомобиль сбил велосипедиста
фото очевидцев

В Южно-Сахалинске автомобиль сбил велосипедиста

ДТП произошло в районе перекрестка улиц Железнодорожной и Хлебной

ДТП произошло сегодня, 21 августа примерно в 08:30 в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улиц Железнодорожной и Хлебной.

По предварительной информации, автомобиль Subaru Forester выезжал с улицы Хлебной. В это время по тротуару с юга на север двигался велосипедист.

Каким образом произошло столкновение - установят сотрудники ГИБДД. В настоящее время они и медики скорой помощи находятся на месте происшествия. Мужчину-велосипедиста осматривают врачи. 

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В Южно-Сахалинске автомобиль сбил велосипедиста, Фото: 1
В Южно-Сахалинске автомобиль сбил велосипедиста, Фото: 2
В Южно-Сахалинске автомобиль сбил велосипедиста, Фото: 3
В Южно-Сахалинске автомобиль сбил велосипедиста
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:56 +6
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Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:10
Начало недели "чудо" событий, "чудо" происшествий, "чудо" людей пошло...
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+1
Teo
Написано сегодня, в 09:28
Netu_nika, погнаааали)
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0
Online
k_hammer Online
Написано сегодня, в 09:23
Я так понимаю, велосипедист должен был спешиться…
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+5
ZLOI275
Написано сегодня, в 09:34
k_hammer, Он обязан был это сделать!!! Сие действие прописано в ПДД. На что очень многие из них просто начихали
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+3
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 11:06
ZLOI275, на пешеходных переходах?
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0
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 11:07
k_hammer, здесь не все так однозначно.
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0
Еще 1 комментарий
Эндрю
Написано сегодня, в 09:24
Конечно автомобилист будет не прав, помеха с права как ни как.
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0
zale
Написано сегодня, в 09:31
Велосипедисты очень часто нарушают правила, прежде чем переехать дорогу, велосипедист должен сойти с велосипеда и везти его, рядом. Думают что они не убиваемые
Вот и представьте, вылетает на дорогу человек на велосипеде, когда уж тут водителю автомобиля среагировать
Муж у меня боится их, машина чуть ли сама не пешком идёт, когда велосипед видит...
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+2
Alenushka
Написано сегодня, в 09:38
zale, Я тоже их боюсь!..
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+1
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 10:09
Сегодня утром один двухколесный на моих глазах сам чуть так не угодил.
7:20,главпочтамп,горит красный
Это чудо на веле несется сломя голову по ком,проспекту в сторону вокзала (реально быстро по тротуару),и не смотря ро сторонам и светофор на красный,не тормозя,по зебре так и полетел.машины с визгом по экстренному....
Ну спешитесь с вела,как пдд гласят,и посмотрите по сторонам... покойному или инвалиду уже будет без разницы что есть что…
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0
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