В Южно-Сахалинске автомобиль сбил велосипедиста

фото очевидцев

ДТП произошло в районе перекрестка улиц Железнодорожной и Хлебной

ДТП произошло сегодня, 21 августа примерно в 08:30 в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улиц Железнодорожной и Хлебной.

По предварительной информации, автомобиль Subaru Forester выезжал с улицы Хлебной. В это время по тротуару с юга на север двигался велосипедист.

Каким образом произошло столкновение - установят сотрудники ГИБДД. В настоящее время они и медики скорой помощи находятся на месте происшествия. Мужчину-велосипедиста осматривают врачи.