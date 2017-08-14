фото очевидцев
В Южно-Сахалинске автомобиль сбил велосипедиста
ДТП произошло в районе перекрестка улиц Железнодорожной и Хлебной
ДТП произошло сегодня, 21 августа примерно в 08:30 в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улиц Железнодорожной и Хлебной.
По предварительной информации, автомобиль Subaru Forester выезжал с улицы Хлебной. В это время по тротуару с юга на север двигался велосипедист.
Каким образом произошло столкновение - установят сотрудники ГИБДД. В настоящее время они и медики скорой помощи находятся на месте происшествия. Мужчину-велосипедиста осматривают врачи.
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7:20,главпочтамп,горит красный
Это чудо на веле несется сломя голову по ком,проспекту в сторону вокзала (реально быстро по тротуару),и не смотря ро сторонам и светофор на красный,не тормозя,по зебре так и полетел.машины с визгом по экстренному....
Ну спешитесь с вела,как пдд гласят,и посмотрите по сторонам... покойному или инвалиду уже будет без разницы что есть что…