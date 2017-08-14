Островные дзюдоисты примут участие в чемпионате России

Соревнования пройдут в Нальчике с 16 по 18 сентября

С 16 по 18 сентября в Нальчике пройдет чемпионат России по дзюдо. По итогам соревнований будет сформирован состав национальной сборной страны с прицелом на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Среди тех, кто выйдет на татами в Нальчике, будут ведущие островные дзюдоисты мастера спорта Мурат Буклов и Игорь Кардаш. Это право они завоевали, став чемпионами ДФО.

Сахалинские борцы готовятся к ответственным стартам на Кавказе. Учебно-тренировочные сборы проходят в Минеральных водах и Владикавказе. Островитяне тренируются вместе с сильнейшими дзюдоистами Южного федерального округа. Они выполняют большой объем работы как в тренажерном, так и в спортивном зале.

По словам специалистов, большое количество тренировочных поединков должно помочь сахалинцам подойти к чемпионату страны в хорошей спортивной форме.

Источник: пресс-центр СРОО «Федерация дзюдо и самбо»