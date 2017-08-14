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Самая дорогая в России аренда квартир для федеральных чиновников – на Сахалине
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Самая дорогая в России аренда квартир для федеральных чиновников – на Сахалине

Стоимость найма на острове - 863,59 рублей руб. за кв. метр

Нормативы расходов на аренду квартир для федеральных чиновников, назначенных в порядке ротации на работу в другой регион, в 2018 году будут снижены для большинства регионов, следует из приказа Минтруда, опубликованного на портале раскрытия правовой информации.

Как сообщает информационное агентство «RNS», предельная стоимость найма (поднайма) одного квадратного метра жилого помещения увеличена лишь для нескольких регионов, среди которых Республика Крым, Севастополь, Камчатский край. Если в 2017 году норматив для Крыма составляет 340,61 руб. за кв. м, то в 2018 году – 378,79 (+11,2%), а для Севастополя – 352,81 и 488,18 руб. (+38,4%) соответственно. Таким образом, за однокомнатную квартиру площадью 33 кв. м для уехавшего в Севастополь по ротации чиновника государства будет возмещать 16110 руб., за двухкомнатную площадью 42 кв. м – 20504 руб., трехкомнатную площадью 72 кв. м – 35149 руб. в месяц.

Для Москвы норматив снижен с 797,21 руб. за кв. м до 781,84 руб. Соответственно, чиновник сможет снимать однокомнатную квартиру за 25800 руб., двухкомнатную – 32837 руб., трехкомнатную – 56292 руб.

Дешевле всего аренда квартиры для чиновника обойдется в Республике Адыгея (161,8 руб. за кв. м), дороже всего – на Сахалине (863,59 руб.).

Согласно постановлению правительства от 27 октября 2012 года № 1103, федеральным чиновникам, назначенным в другой регион в порядке ротации, положено служебное жилье по следующим нормативам: 33 кв. м для одинокого, 42 кв. м – на двоих и 18 кв. метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи, состоящей из 3 и более человек.

Согласно закону о госслужбе, ротация проводится «проводится целях повышения эффективности гражданской службы и противодействия коррупции путем назначения гражданских служащих на иные должности гражданской службы в том же или другом государственном органе». Ротация проводится в территориальных органах исполнительной власти, имеющих контрольные и надзорные полномочия, в категории «руководители».

сегодня, в 09:32 0
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Комментарии
MARBLE
Написано сегодня, в 10:19
Что нибудь положено для людей не имеющих до сих пор жилой площади?
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0
Online
Ded-parapet Online
Написано сегодня, в 10:37
MARBLE, походу положено только работать
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+4
MARBLE
Написано сегодня, в 10:40
Ded-parapet, Я тоже так думаю..
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+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:49
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+2
senchick
Написано сегодня, в 16:09
Ну если для наших любименьких чинушечек дорого, то что можно сказать для простых людей которые на дядю за 30К трудятся....
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+1
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