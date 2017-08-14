новости
новости
Регистрация
В начале октября на Сахалине соберутся молодые журналисты

В начале октября на Сахалине соберутся молодые журналисты

В Южно-Сахалинске пройдет медиафорум

С 3 по 5 октября 2017 года в Южно-Сахалинске пройдет международный молодежный форум «Медиавосток». Он объединит на одной площадке молодых медийщиков из разных стран, чтобы наметить  направления совместной работы в области международной молодежной журналистики.

Принять участие в форуме могут молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет, обучающиеся в образовательных организациях высшего, среднего профессионального и общего образования, вне зависимости от получаемой специальности, интересующиеся работой в СМИ, представители молодежных объединений.

Работа форума будет проходить по 2 направлениям: «старт» и «профи».  
В первом направлении участники получат базовые знания и навыки для организации работы внутри своего медиацентра.  В эту категорию приглашаются к участию школьники и обучающиеся средне-профессиональных образовательных организаций, желающие получить базовые навыки в работе молодежных СМИ. 

В направление «профи» попадут те, кто уже реализует собственные медиапроекты в своих образовательных организациях и молодежных объединениях. 

Форум станет площадкой для обмена опытом работы как между медиацентрами регионов России, так и на международном уровне. По итогам форума будут определены основные направления развития международной молодежной журналистики и форматы взаимодействия молодежных медиа России и других стран на площадке Международной ассоциации студенческого телевидения.

Организаторами форума выступают Сахалинский государственный университет и Международная ассоциация студенческого телевидения (МАСТ).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:18 +1
Другие статьи по темам
Событие
медиафорум
Популярное на ASTV
Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата
Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе
Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе
Кража в торговом центре "Колизей" в Холмске попала в объектив камер видеонаблюдения
Кража в торговом центре "Колизей" в Холмске попала в объектив камер видеонаблюдения

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Молодого сахалинца пырнули ножом в центре Южно-Сахалинска
Молодого сахалинца пырнули ножом в центре Южно-Сахалинска
Десять тонн лосося изъяли у сахалинских браконьеров за неделю
Десять тонн лосося изъяли у сахалинских браконьеров за неделю
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru