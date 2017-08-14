В начале октября на Сахалине соберутся молодые журналисты

С 3 по 5 октября 2017 года в Южно-Сахалинске пройдет международный молодежный форум «Медиавосток». Он объединит на одной площадке молодых медийщиков из разных стран, чтобы наметить направления совместной работы в области международной молодежной журналистики.

Принять участие в форуме могут молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет, обучающиеся в образовательных организациях высшего, среднего профессионального и общего образования, вне зависимости от получаемой специальности, интересующиеся работой в СМИ, представители молодежных объединений.

Работа форума будет проходить по 2 направлениям: «старт» и «профи».

В первом направлении участники получат базовые знания и навыки для организации работы внутри своего медиацентра. В эту категорию приглашаются к участию школьники и обучающиеся средне-профессиональных образовательных организаций, желающие получить базовые навыки в работе молодежных СМИ.

В направление «профи» попадут те, кто уже реализует собственные медиапроекты в своих образовательных организациях и молодежных объединениях.

Форум станет площадкой для обмена опытом работы как между медиацентрами регионов России, так и на международном уровне. По итогам форума будут определены основные направления развития международной молодежной журналистики и форматы взаимодействия молодежных медиа России и других стран на площадке Международной ассоциации студенческого телевидения.

Организаторами форума выступают Сахалинский государственный университет и Международная ассоциация студенческого телевидения (МАСТ).