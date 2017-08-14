В Охотском внедорожник насмерть сбил мопедиста

Сегодня, 18 августа, в Охотском произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили ASTV.RU очевидцы, Toyota Land Cruiser сбил мопед. За рулем мопеда был мужчина возрастом около 50 лет. В результате столкновения он погиб.

Другие обстоятельства происшествия пока неизвестны.