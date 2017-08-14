В Охотском внедорожник насмерть сбил мопедиста
ЧП случилось сегодня
Сегодня, 18 августа, в Охотском произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили ASTV.RU очевидцы, Toyota Land Cruiser сбил мопед. За рулем мопеда был мужчина возрастом около 50 лет. В результате столкновения он погиб.
Другие обстоятельства происшествия пока неизвестны.
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Комментарии
SonyI
Написано вчера, в 21:43
Да что-же это такое??? Ни дня без смерти не обходится!
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+4
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Netu_nika Online
Написано вчера, в 22:14
SonyI, причем кол-во жертв как правило одной не обходится...
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+2
Elizabeth
Написано вчера, в 21:47
Соболезнования родным и близким
Куда же все так торопятся?!
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+3
(князь) Вельзевул
Написано вчера, в 22:07
да носятся там. как в попу уколотые.
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+1
Online
Netu_nika Online
Написано вчера, в 22:13
может водитель "чудо транспорта" выскочил неожиданно, был не трезв, а водитель джипа не среагировал... В любом случае жаль...
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0
Варвара Чикишева
Написано вчера, в 23:46
Netu_nika, Почему такие выводы? А может наоборот? Если на мопеде, так сразу и виновный?
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0
Online
Netu_nika Online
Написано вчера, в 23:50
Варвара Чикишева, что вы, я никого не осуждал и выводов не делал
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0
SonyI
Написано вчера, в 22:31
Мдяяяя...в этом году вообще жесть! Один за одним...на тот свет маршируют!
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0
Vova Kabaev
Написано вчера, в 22:34
Когда закончаться хрустики?
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0
Karina_Fox
Написано вчера, в 22:53
Жуть какая.Соболезнования родным...
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+1
MARBLE
Написано вчера, в 23:15
Соболезнования родным и близким
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0
НКолчина
Написано вчера, в 23:22
Пятница, вечер, все спешат... куда не понятно...
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0