В Поронайске за считанные минуты сгорела крыша большого склада

Сегодня вечером в Поронайске произошел пожар, который был виден из большей части города. Открытым пламенем горела крыша склада, который местные жители называют Старым. Он расположен по Эстакадной улице.

Из видео, которое прислали в редакцию ASTV.RU очевидцы, заметно: крыша полностью деревянная, поэтому огню не составило никакого труда быстро распространиться и уничтожить конструкции за считанные минуты.

По какой причине произошло возгорание, пока неизвестно, но на видео заметно: с одной из сторон у склада стоят молодые люди. Они то пытаются взобраться наверх и посмотреть на масштаб происходящего, то отбегают от здания.