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В Поронайске за считанные минуты сгорела крыша большого склада

В Поронайске за считанные минуты сгорела крыша большого склада

Пожар случился сегодня

Сегодня вечером в Поронайске произошел пожар, который был виден из большей части города. Открытым пламенем горела крыша склада, который местные жители называют Старым. Он расположен по Эстакадной улице.

Из видео, которое прислали в редакцию ASTV.RU очевидцы, заметно: крыша полностью деревянная, поэтому огню не составило никакого труда быстро распространиться и уничтожить конструкции за считанные минуты.

По какой причине произошло возгорание, пока неизвестно, но на видео заметно: с одной из сторон у склада стоят молодые люди. Они то пытаются взобраться наверх и посмотреть на масштаб происходящего, то отбегают от здания. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 21:32 +2
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Комментарии
KUK_12
Написано вчера, в 22:53
Старые крыши хорошо горят, так как там трухлявое всё и сена, опилок дофига.
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MARBLE
Написано вчера, в 23:10
Странно, крыши стали гореть....
Похоже на поджог...
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