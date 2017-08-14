За два года из дворов Южно-Сахалинска вывезли почти тысячу незаконных гаражей

В Южно-Сахалинске активно убирают некапитальные объекты, которые мешают благоустройству города. Подрядчики ремонтов во дворах столкнулись с тем, что проводить обустройство территорий, тротуаров и пешеходных зон или ремонт сетей зачастую не позволяют установленные на месте запланированных работ гаражи. Причем многие из этих установленных незаконно некапитальных строений не только портят облик Южно-Сахалинска, но и представляют опасность для горожан – они полуразрушены и являются местом обитания людей, ведущих асоциальный образ жизни.

По сообщению пресс-центра администрации города, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил в ускоренном темпе проработать этот вопрос с собственниками гаражей и подрядными организациями, чтобы избавить город от мешающих благоустройству гаражей. Соответственно, в департаменте землепользования областного центра был составлен перечень объектов, которые необходимо убрать в первую очередь. Они расположены на территориях, где подрядчики уже приступили к работе. На данный момент в списке три десятка объектов, он будет корректироваться. Вывоз гаражей начат.

Перед тем как убрать нестационарный объект, работники администрации определяют собственника, направляют ему уведомление. Владельцу гаража дают время и возможность за свой счет убрать строение, если же он не делает этого, то объект вывозят в принудительном порядке за счет средств муниципалитета. Понесенные затраты затем взыскиваются с собственника.

Вывезенные гаражи хранятся на спецплощадке, откуда потом их могут забрать хозяева, оплатив расходы за вывоз и хранение. Однако зачастую владельцы гаражей не приходят за ними, вследствие чего спецплощадка постепенно заполняется. Поэтому разрабатываются нормативы, которые позволят после определенного срока хранения утилизировать гаражи, если за ними никто не явится.

Программа по вывозу гаражей была разработана и принята по поручению мэра в 2015 году, за время ее действия было вывезено около тысячи гаражей. С начала этого года убрано более сорока гаражей, заключен контракт на вывоз еще ста строений, готовится дополнительный на такое же количество. дополнительный на такое же количество.