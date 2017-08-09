фото очевидцев
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
Автомобиль сильно поврежден, косолапый убежал в лес
ДТП произошло сегодня, 16 августа примерно в 00:30 на 30 км автодороги Южно-Сахалинск - Холмск (анивская трасса), севернее лагеря "Сахалинский Артек".
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Cresta двигался по автодороге, когда на проезжую часть неожиданно выскочил медведь. Машина врезалась в хозяина тайги.
В результате легковушка получила серьезные механические повреждения. Медведь убежал в лес.
Водитель при ДТП не пострадал.
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3 На юге Сахалина легковушка сбила медведя
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Комментарии
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TROL Online
Написано сегодня, в 09:11
Мишку жалко
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+4
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 09:28
TROL, Он сказал, что птичку ему жалко
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0
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:15
То корова неожиданно, то медведь, а что дальше? Благо слонов нет у нас...
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+1
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Karu Online
Написано сегодня, в 09:18
Мишка не болей и без светоотражателей не бегай через дорогу :)
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+2
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Diego Online
Написано сегодня, в 09:20
страйк
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+1
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Кирилл Геннадьевич Online
Написано сегодня, в 09:25
А в Канаде есть переходы для диких животных!
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0
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nikolayppu Online
Написано сегодня, в 09:25
Один есть! Подумал мишка скрывшись в кусты. Надоели эти гонщики, дорогу перейти хозяевам леса невозможно!!!) на
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