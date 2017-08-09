На юге Сахалина легковушка сбила медведя

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 16 августа примерно в 00:30 на 30 км автодороги Южно-Сахалинск - Холмск (анивская трасса), севернее лагеря "Сахалинский Артек".

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Cresta двигался по автодороге, когда на проезжую часть неожиданно выскочил медведь. Машина врезалась в хозяина тайги.

В результате легковушка получила серьезные механические повреждения. Медведь убежал в лес.

Водитель при ДТП не пострадал.