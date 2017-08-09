новости
новости
Регистрация
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
фото очевидцев

На юге Сахалина легковушка сбила медведя

Автомобиль сильно поврежден, косолапый убежал в лес

ДТП произошло сегодня, 16 августа примерно в 00:30 на 30 км автодороги Южно-Сахалинск - Холмск (анивская трасса), севернее лагеря "Сахалинский Артек".

По предварительной информации, водитель автомобиля  Toyota Cresta двигался по автодороге, когда на проезжую часть неожиданно выскочил медведь. Машина врезалась в хозяина тайги. 

В результате легковушка получила серьезные механические повреждения. Медведь убежал в лес. 

Водитель при ДТП не пострадал.

Галерея
На юге Сахалина легковушка сбила медведя, Фото: 1
На юге Сахалина легковушка сбила медведя, Фото: 2
На юге Сахалина легковушка сбила медведя, Фото: 3
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:02 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Анивский район
Прочее
медведь
Популярное на ASTV
Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден
Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден
Подготовлен список данных пользователей интернета для передачи ФСБ
Подготовлен список данных пользователей интернета для передачи ФСБ
Невельский повар, защищаясь, убил человека
Невельский повар, защищаясь, убил человека
Большая часть Южно-Сахалинска во вторник на весь день останется без света
Большая часть Южно-Сахалинска во вторник на весь день останется без света

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:11
Мишку жалко
Ответить
+4
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 09:28
TROL, Он сказал, что птичку ему жалко
Ответить
0
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:15
То корова неожиданно, то медведь, а что дальше? Благо слонов нет у нас...
Ответить
+1
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 09:18
Мишка не болей и без светоотражателей не бегай через дорогу :)
Ответить
+2
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 09:20
страйк
Ответить
+1
Online
Кирилл Геннадьевич Online
Написано сегодня, в 09:25
А в Канаде есть переходы для диких животных!
Ответить
0
Online
nikolayppu Online
Написано сегодня, в 09:25
Один есть! Подумал мишка скрывшись в кусты. Надоели эти гонщики, дорогу перейти хозяевам леса невозможно!!!) на
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сегодня Оха на весь день остаётся без воды
Сегодня Оха на весь день остаётся без воды
В Южно-Сахалинске уволен руководитель городского управления транспорта
В Южно-Сахалинске уволен руководитель городского управления транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru