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Сегодня Оха на весь день остаётся без воды

Сегодня Оха на весь день остаётся без воды

Ее вернут только вечером

В Охе сегодня на весь день отключат воду. Ограничения затронут большинство многоэтажных домов города. Водоснабжения не будет с 9 часов утра до вечера.

О том, что в течение 16 августа почти по всему городу в сети не будет подаваться вода, уведомило муниципальное предприятие «Охинское коммунальное хозяйство». Водоканал запланировал провести работы на своих сетях. Планируется, что вода вернется в квартиры охинцев к 19 часам.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:17 +1
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Комментарии
Online
Nato4ka Online
Написано сегодня, в 09:29
Ну и новость!!! Как будто в первый раз отключают.
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