Сегодня Оха на весь день остаётся без воды
Ее вернут только вечером
В Охе сегодня на весь день отключат воду. Ограничения затронут большинство многоэтажных домов города. Водоснабжения не будет с 9 часов утра до вечера.
О том, что в течение 16 августа почти по всему городу в сети не будет подаваться вода, уведомило муниципальное предприятие «Охинское коммунальное хозяйство». Водоканал запланировал провести работы на своих сетях. Планируется, что вода вернется в квартиры охинцев к 19 часам.
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Написано сегодня, в 09:29
Ну и новость!!! Как будто в первый раз отключают.
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