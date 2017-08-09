Сегодня Оха на весь день остаётся без воды

В Охе сегодня на весь день отключат воду. Ограничения затронут большинство многоэтажных домов города. Водоснабжения не будет с 9 часов утра до вечера.

О том, что в течение 16 августа почти по всему городу в сети не будет подаваться вода, уведомило муниципальное предприятие «Охинское коммунальное хозяйство». Водоканал запланировал провести работы на своих сетях. Планируется, что вода вернется в квартиры охинцев к 19 часам.