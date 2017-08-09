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В Южно-Сахалинске уволен руководитель городского управления транспорта

В Южно-Сахалинске уволен руководитель городского управления транспорта

Жители жалуются на то, что на муниципальные маршруты по-прежнему выходят частные перевозчики

Мэрия Южно-Сахалинска отреагировала на критику губернатора увольнением муниципального чиновника. О перебоях в работе автобусного сообщения жители Южно-Сахалинска рассказали главе региона Олегу Кожемяко во время прямой линии. Люди сетовали на нехватку общественного транспорта. На городские маршруты по-прежнему выходят частные перевозчики, неожиданно уходят с линий, часто не работают по вечерам и выходным дням.

Как сообщили в администрации областного центра, руководителю управления транспорта Сергею Цыбулину неоднократно высказывались замечания за недостаточно выстроенную систему работы общественных перевозок. Однако ситуация не менялась. После прямой линии с губернатором и разговором с мэром областного центра начальник управления транспорта сам написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его последний рабочий день - 17 августа. 

В настоящее время администрация Южно-Сахалинска, по поручению главы региона, проводит комплексную работу, направленную на модернизацию сферы муниципальных пассажирских перевозок. При поддержке правительства области, за последние два года значительно обновился парк автобусной техники. Приобретено свыше 100 автобусов на газомоторном топливе. В этом году будет закуплено еще 13 малого и среднего классов. По многочисленным просьбам пассажиров, введены три дополнительных рейса Южно-Сахалинск - Синегорск. Время их работы на маршруте выбрали сами горожане.

Уже к 1 сентября регулярные маршруты 81 и 81п, а также 16 и 16а из «частных рук» будут переданы муниципальному перевозчику. Частные компании будут впредь подбираться путем конкурсного отбора.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:47 +2
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Комментарии
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 08:48
это правильно!
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0
Andrey2017
Написано сегодня, в 08:52
Ждал "жареного петуха" и дождался!
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+1
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 09:23
Да когда же мы работать будем по совести, так что бы никто с палкой над нами не стоял ?
"Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай."
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+1
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