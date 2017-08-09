Автомобиль с наркотиками задержали в Южно-Сахалинске сотрудники ДПС

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Изъято более 60 пакетов с синтетическим веществом

Сегодня ночью, 16 августа в Южно-Сахалинске сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина.

При осмотре транспортного средства в машине обнаружены пакеты, а в них более 60 пакетиков с веществом, предположительно - наркотиком синтетической группы.

Возможно, груз предназначался для реализации через закладки.

В настоящее время наркотики изъяты. Подозреваемые задержаны. Выясняется - были ли у них другие запасы дурмана.

Полиция проводит следственно-оперативные мероприятия.