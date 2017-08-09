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Автомобиль с наркотиками задержали в Южно-Сахалинске сотрудники ДПС
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Автомобиль с наркотиками задержали в Южно-Сахалинске сотрудники ДПС

Изъято более 60 пакетов с синтетическим веществом

Сегодня ночью, 16 августа в Южно-Сахалинске сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина.
 
При осмотре транспортного средства в машине обнаружены пакеты, а в них более 60 пакетиков с веществом, предположительно - наркотиком синтетической группы.
 
Возможно, груз предназначался для реализации через закладки.
 
В настоящее время наркотики изъяты. Подозреваемые задержаны. Выясняется - были ли у них другие запасы дурмана.
 
Полиция проводит следственно-оперативные мероприятия.
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:04 +6
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Комментарии
SonyI
Написано сегодня, в 10:11
Трындец! Совсем страх потеряли!
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+3
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 10:17
Я против наркоманов, наркотиков...

Но.... Это как надо обыск проводить транспортного средства сотрудниками ДПС, чтоб найти там всё , что лежит...
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+3
Andrey2017
Написано сегодня, в 10:46
MARBLE, Обычно такое происходит по наводке.
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+7
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 13:11
MARBLE, Возможно что обдолбленые были, вызвали подозрение, или сдали барыгу конкурирующая фирма. Среди барыг это норма. Сделали досмотр с понятыми, да изьяли.
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:21
Vladiksakh65, Да я понимаю...
Но почему этим занимаются сотрудники ДПС, а не уполномоченные на это органы...
У них, что санкция на обыск ВСЕГО И ВСЯ есть???
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+1
Еще 7 комментариев
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 10:28
Как вот полицейские узнают, что везут наркотики...?
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+1
amorEmorte
Написано сегодня, в 11:05
jkmu, Да с кем-то прибылью не поделились, их и сдали полиции
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+1
Vings
Написано сегодня, в 11:46
amorEmorte, не знаю как насчет дележки прибыли, а вот на соседнем ресурсе как то была даже череда тем форумчан с рассказами, что в таком-то месте молодые люди рыскали закладки; таксист как-то по адресу подвез, а пассажиры по двору давай как ищейки, ну он развернулся и от греха подальше.
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 11:25
Еще минус один
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+2
Basilisa
Написано сегодня, в 12:10
Молодцы!
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0
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 13:12
Хорошая новость.
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+1
Мария Кожемяко
Написано сегодня, в 13:15
На мира в районе 9 этажки возле первого семейного, каждый день приезжают по много раз закладки ищут, при чем тот кто их закладывает живёт в том же доме, и куда только на протяжении двух лет не звонили ни писали, результата 0 ни кто не приехал даже, зачем им лишние откаты терять!
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0
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