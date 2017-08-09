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Автомобиль с наркотиками задержали в Южно-Сахалинске сотрудники ДПС
Изъято более 60 пакетов с синтетическим веществом
Сегодня ночью, 16 августа в Южно-Сахалинске сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина.
При осмотре транспортного средства в машине обнаружены пакеты, а в них более 60 пакетиков с веществом, предположительно - наркотиком синтетической группы.
Возможно, груз предназначался для реализации через закладки.
В настоящее время наркотики изъяты. Подозреваемые задержаны. Выясняется - были ли у них другие запасы дурмана.
Полиция проводит следственно-оперативные мероприятия.
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Но.... Это как надо обыск проводить транспортного средства сотрудниками ДПС, чтоб найти там всё , что лежит...
Но почему этим занимаются сотрудники ДПС, а не уполномоченные на это органы...
У них, что санкция на обыск ВСЕГО И ВСЯ есть???