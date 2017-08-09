Бывший вице-мэр Холмска подозревается в получении взяток

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» по жилищно-коммунальному хозяйству. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в сентябре 2013 года между администрацией Холмского района и ООО «Новая линия плюс», выступившим подрядчиком, был заключен муниципальный контракт на изготовление и монтаж объектов благоустройства в Холмске.

Одним из разделов этого контракта было установлено, что оплата выполненных работ подрядчику производится заказчиком до 25 декабря 2013 года. Вместе с тем, к указанному сроку выполненные обществом в рамках контракта работы, принятые заказчиком, последним оплачены не были.

В декабре 2013 года подозреваемый получил от руководителя общества взятку в 200 тысяч рублей за обеспечение с использованием предоставленных ему полномочий выполнения администрацией Холмского района требований контракта в части оплаты выполненных в рамках последнего работ.

Он же, с октября по декабрь 2014 года получил от генерального директора ООО «Илада» 600 тысяч рублей, являющиеся частью взятки в размере 10 миллионов рублей за совершение в интересах этого общества незаконных действий, выраженных в обеспечении с использованием предоставленных ему полномочий заключения в нарушение требований законодательства о конкуренции с обществом муниципального контракта на капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на реке Малка в Холмском районе, а также за оказание с использованием служебного положения содействия при его исполнении.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ и УМВД России по Сахалинской области.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.