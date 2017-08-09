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Бывший вице-мэр Холмска подозревается в получении взяток

Бывший вице-мэр Холмска подозревается в получении взяток

В отношении него возбуждены два уголовных дела

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» по жилищно-коммунальному хозяйству. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в сентябре 2013 года между администрацией Холмского района и ООО «Новая линия плюс», выступившим подрядчиком, был заключен муниципальный контракт на изготовление и монтаж объектов благоустройства в Холмске.

Одним из разделов этого контракта было установлено, что оплата выполненных работ подрядчику производится заказчиком до 25 декабря 2013 года.  Вместе с тем, к указанному сроку выполненные обществом в рамках контракта работы, принятые заказчиком, последним оплачены не были.

В декабре 2013 года подозреваемый получил от руководителя общества взятку в 200 тысяч рублей за обеспечение с использованием предоставленных ему полномочий выполнения администрацией Холмского района требований контракта в части оплаты выполненных в рамках последнего работ.

Он же, с октября по декабрь 2014 года получил от генерального директора ООО «Илада» 600 тысяч рублей, являющиеся частью взятки в размере 10 миллионов рублей за совершение в интересах этого общества незаконных действий, выраженных в обеспечении с использованием предоставленных ему полномочий заключения в нарушение требований законодательства о конкуренции с обществом муниципального контракта на капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на реке Малка в Холмском районе, а также за оказание с использованием служебного положения содействия при его исполнении.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ и УМВД России по Сахалинской области.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:17 +3
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Комментарии
Online
924188 Online
Написано сегодня, в 10:21
А почему не написали что речь идет про Гейченко С.В. ? Если вскроются еще его темные делишки при вице-мэрстве в Макарове, то и Красковскому не сдобровать.
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+2
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 10:28
Как аппетит растёт... с геометрической прогрессией: 200 тыс>600 тыс>10 мил. И не поделился, наверное, ни с кем, жадина.
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+3
ateriya
Написано сегодня, в 10:55
Вот как правильно бороться с коррупцией
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+2
S.V.
Написано сегодня, в 11:13
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0
Matso
Написано сегодня, в 11:27
эх кто бы мне взятку дал
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+3
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:45
Он же, с октября по декабрь 2014 года получил от генерального директора ООО «Илада» 600 тысяч рублей,
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ и УМВД России по Сахалинской области.
Вспоминаем какой год сейчас. Правильнооооо... 2017 Карл!!!2017!!! а что и где были до этого времени? Или все вскрывается только когда к чинушам приставляется приставка ЭКС или Бывший?
И кстати я почему-то уже не удивляюсь о взятках чинушами. Это уже обыденность. Про кражу стали меньше писать. ВЗЯТКА. На 1 месте только Убийства.
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 13:27
Да все бывшие и действующие по уши в пуху. Просто кому то сходит все как с гуся вода, а кому то для галочки придется посидеть.
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+1
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