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В Поронайском районе медведь пришел в дачный поселок, в Охинском - подрал кур

Медведи терроризируют жителей Сахалина.

На минувших выходных в оперативные службы поступали как минимум два обращения о незваных гостях из леса - одно в Поронайском районе, другое - в Охинском.

В минувшую субботу, 12 августа в дачном поселке севернее села Леонидово в Поронайском районе медведь пришел к дому одной из жительниц. Когда женщина работала на огороде, она увидела, что хозяин тайги навалился на ее калитку. Сахалинка начала кричать, на шум из соседнего дома выбежал мужчина, он выстрелил в воздух. Медведь убежал.

По словам местных жителей, приходил косолапый к домам и на следующий день - они слышали шум, кроме того, все местные собаки неистово лаяли.

Как сообщили astv.ru в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, сотрудники лесничества выехали на место, найти автора обращения не смогли, но проверили лес, убедившись, что людям ничего не угрожает.

В случае, если жители Поронайского района снова увидят медведя, их просят сообщить об этом по номеру: 8(42431) 50256.

Обратилась к лесничим и одна из жительниц Охи. У нее в доме на улице Октябрьской медведь подрал всех кур.

"Они пошли на ужин медведю, и это в городе, ужас!", - говорит сахалинка.

В министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области подтвердили, что такое обращение поступило в лесничество Охинского района. Сегодня специалисты выехали на место. Они оценят степень угрозы населению, проверят лесную территорию. По результатам проверки примут решение о необходимости принятия мер.