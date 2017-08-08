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Медведи терроризируют жителей Сахалина
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Медведи терроризируют жителей Сахалина

В Поронайском районе медведь пришел в дачный поселок, в Охинском - подрал кур

Медведи терроризируют жителей Сахалина.

На минувших выходных в оперативные службы поступали как минимум два обращения о незваных гостях из леса - одно в Поронайском районе, другое - в Охинском.

В минувшую субботу, 12 августа в дачном поселке севернее села Леонидово в Поронайском районе медведь пришел к дому одной из жительниц. Когда женщина работала на огороде, она увидела, что хозяин тайги навалился на ее калитку. Сахалинка начала кричать, на шум из соседнего дома выбежал мужчина, он выстрелил в воздух. Медведь убежал. 

По словам местных жителей, приходил косолапый к домам и на следующий день - они слышали шум, кроме того, все местные собаки неистово лаяли. 

Как сообщили astv.ru в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, сотрудники лесничества выехали на место, найти автора обращения не смогли, но проверили лес, убедившись, что людям ничего не угрожает. 

В случае, если жители Поронайского района снова увидят медведя, их просят сообщить об этом по номеру: 8(42431) 50256.

Обратилась к лесничим и одна из жительниц Охи. У нее в доме на улице Октябрьской медведь подрал всех кур. 

"Они пошли на ужин медведю, и это в городе, ужас!", - говорит сахалинка.

В министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области подтвердили, что такое обращение поступило в лесничество Охинского района. Сегодня специалисты выехали на место. Они оценят степень угрозы населению, проверят лесную территорию. По результатам проверки примут решение о необходимости принятия мер. 

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Медведи терроризируют жителей Сахалина
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:28 +5
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Комментарии
Roni4ka
Написано сегодня, в 10:39
Голодные мишки!
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+4
Online
Кирилл Геннадьевич Online
Написано сегодня, в 10:55
А вы больше реки перекрывайте, ещё не то будет!
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+7
SPY
Написано сегодня, в 10:58
А что вы г....ы не знали,что если медведю нечего есть,то он пойдёт туда,где есть что покушать? Или не вы едросовцы их довели до этого своими рузами,неводами,забойками и прочей шкурной лабудой? ЕР изжила себя. Люди,не повторяйте ошибки прошлого. Это партия развала
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+10
Roni4ka
Написано сегодня, в 10:59
Вот они и выходят, люди виноваты. Нужно, хоть какую то часть рек не закрывать- Табу!
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+1
mikki
Написано сегодня, в 11:32
И это только начало!!!
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+1
Online
Лунный цветок Online
Написано сегодня, в 11:36
Мишек надо к браконьерам гнать - пусть кто виноват, тот и попадает!((
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+4
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 11:50
Лунный цветок, так мишек бракоши от речек и отгоняют. А мишкам больше некуда деваться, когда жрать хочется, кроме как выйти на помойку.
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0
Online
Лунный цветок Online
Написано сегодня, в 11:52
Vings, а мишки на них не нападают?..
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0
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 11:53
Лунный цветок, у них оружие есть и они сами могут без охотоведов застрелить
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+1
Еще 1 комментарий
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 11:47
"Более 4-х тонн рыбы выловили браконьеры на Сахалине"-а чего тогда удивляться, что медведи идут в населеные пункты.
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0
Elizabeth
Написано сегодня, в 11:48
Браконьеров самих ловят! Их надо на нелегальные станы,которые не одна инстанция закрыть не может!
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+3
DartVictor
Написано сегодня, в 12:51
у медведей тоже началась предвыборная компания.Косолапая партия"От чужого мёда не слипнется"стремится мощно показать себя перед лесным электоратом.
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+1
aRcCaxxxalNHa
Написано сегодня, в 13:21
Все кушать хочут и медвежки тоже.рыбы нет.все перекрыто,вот и идут горемыки в надежде порыться в помойке.
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+1
SSEVERA
Написано сегодня, в 13:56 Отредактированно сегодня, в 13:57
Бедные куры((
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0
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 15:38 Отредактированно сегодня, в 15:39
Стихотворение,которое мы учили в детстве.."Мишка-косолапый по лесу идет,шишки собирает,песенки поет" не актуально.Нашим внукам нужно уже рассказывать страшилку : "Мишка-косолапый по двору идет,кур он собирает и коров дерет"...Нарушен баланс в природе...Есть нечего косолапым,вот они и "наглеют".Если борьбу за выживание можно назвать наглостью.
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+2
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