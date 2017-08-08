Медведи терроризируют жителей Сахалина
В Поронайском районе медведь пришел в дачный поселок, в Охинском - подрал кур
Медведи терроризируют жителей Сахалина.
На минувших выходных в оперативные службы поступали как минимум два обращения о незваных гостях из леса - одно в Поронайском районе, другое - в Охинском.
В минувшую субботу, 12 августа в дачном поселке севернее села Леонидово в Поронайском районе медведь пришел к дому одной из жительниц. Когда женщина работала на огороде, она увидела, что хозяин тайги навалился на ее калитку. Сахалинка начала кричать, на шум из соседнего дома выбежал мужчина, он выстрелил в воздух. Медведь убежал.
По словам местных жителей, приходил косолапый к домам и на следующий день - они слышали шум, кроме того, все местные собаки неистово лаяли.
Как сообщили astv.ru в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, сотрудники лесничества выехали на место, найти автора обращения не смогли, но проверили лес, убедившись, что людям ничего не угрожает.
В случае, если жители Поронайского района снова увидят медведя, их просят сообщить об этом по номеру: 8(42431) 50256.
Обратилась к лесничим и одна из жительниц Охи. У нее в доме на улице Октябрьской медведь подрал всех кур.
"Они пошли на ужин медведю, и это в городе, ужас!", - говорит сахалинка.
В министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области подтвердили, что такое обращение поступило в лесничество Охинского района. Сегодня специалисты выехали на место. Они оценят степень угрозы населению, проверят лесную территорию. По результатам проверки примут решение о необходимости принятия мер.