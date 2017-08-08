Игра ХК "Ростов" и ПСК " Сахалин" закончилась со счетом 2:2

В воскресенье хоккейная команда "Сахалин" провела пятый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону АХЛ. Соперником островитян в Адлере стал победитель ВХЛ-Б клуб "Ростов". С "кондорами" подопечные Михаила Комарова встретились в тренировочном центре Волосожар и Транькова.



Открыли счет в матче ростовчане. На 16 минуте Туник с пятака замкнул передачу из-за ворот, 1:0. Ответить в первом отрезке на шайбу соперников островитяне не смогли. Начало второго периода " Ростов" оставил за собой. Спустя четыре минуты после стартового свистка Амахин вывел Матвейкова на убойную позицию, и нападающий, находясь в без опеки, не оставил шансов Шелепневу, 2:0. Исправлять ситуацию сахалинцы начали не дожидаясь третьего периода. Первую шайбу "Сахалина" забросил Голышев после передачи Старцева на пятак, 2:1. Сравнял счет Жилин в заключительном отрезке. Защитник с синей линии "с кистей" отправил игровой снаряд мимо голкипера в сетку ворот, 2:2.



По окончанию встречи заслуженный тренер России и трехкратный чемпион мира Владимир Плющев вручил символический подарок - арбуз лучшему игроку матча голкиперу "Сахалина" Яну Шелепнёву.

Вторая игра с ХК "Ростов" состоится 14 августа в 19:30 по московскому времени.



Голы: 1:0 Туник (Алтухов, 15:52), 2:0 Матвейков (Амахин, Леонов, 23:22) ,2:1 Голышев (Климчук, Старцев, 36:15) , Жилин (Курвяков , Фахрутдинов, 51:25).

Источник: пресс-служба ПСК "Сахалин"