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Игра ХК "Ростов" и ПСК " Сахалин" закончилась со счетом 2:2

Игра ХК "Ростов" и ПСК " Сахалин" закончилась со счетом 2:2

Впервые в межсезонье островитяне разошлись миром с соперником

В воскресенье хоккейная команда "Сахалин" провела пятый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону АХЛ. Соперником островитян в Адлере стал победитель ВХЛ-Б клуб "Ростов". С "кондорами" подопечные Михаила Комарова встретились в тренировочном центре Волосожар и Транькова. 

Открыли счет в матче ростовчане. На 16 минуте Туник с пятака замкнул передачу из-за ворот, 1:0. Ответить в первом отрезке на шайбу соперников островитяне не смогли. Начало второго периода " Ростов" оставил за собой. Спустя четыре минуты после стартового свистка Амахин вывел Матвейкова на убойную позицию, и нападающий, находясь в без опеки, не оставил шансов Шелепневу, 2:0. Исправлять ситуацию сахалинцы начали не дожидаясь третьего периода. Первую шайбу "Сахалина" забросил Голышев после передачи Старцева на пятак, 2:1. Сравнял счет Жилин в заключительном отрезке. Защитник с синей линии "с кистей" отправил игровой снаряд мимо голкипера в сетку ворот, 2:2. 

По окончанию встречи заслуженный тренер России и трехкратный чемпион мира Владимир Плющев вручил  символический подарок - арбуз лучшему игроку матча голкиперу "Сахалина" Яну Шелепнёву.

Вторая игра с ХК "Ростов" состоится 14 августа в 19:30 по московскому времени.


Голы: 1:0 Туник (Алтухов, 15:52), 2:0 Матвейков (Амахин, Леонов, 23:22) ,2:1 Голышев (Климчук, Старцев, 36:15) , Жилин (Курвяков , Фахрутдинов, 51:25). 

 

Источник: пресс-служба ПСК "Сахалин"

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:40 +1
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