Совершающий обгон автомобиль попал в аварию у Новоалександровска

Фото и видео очевидцев

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня утром, 13 августа, на дороге у Новоалександровска столкнулись Toyota Belta и Toyota Hiace Regius.

В редакцию astv.ru попало видео аварии, на котором отчетливо видно - Toyota Belta совершала обгон по полосе для автобусов. На скорости примерно в 140 км/ч автомобиль столкнулся с микроавтобусом.

По предварительным данным, пострадавших нет.