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Совершающий обгон автомобиль попал в аварию у Новоалександровска
Фото и видео очевидцев

Совершающий обгон автомобиль попал в аварию у Новоалександровска

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня утром, 13 августа, на дороге у Новоалександровска столкнулись Toyota Belta и Toyota Hiace Regius.

В редакцию astv.ru попало видео аварии, на котором отчетливо видно - Toyota Belta совершала обгон по полосе для автобусов. На скорости примерно в 140 км/ч автомобиль столкнулся с микроавтобусом. 

По предварительным данным, пострадавших нет. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 22:52 +2
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Комментарии
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 22:57
"На скорости примерно в 140 км/ч автомобиль столкнулся с микроавтобусом."-это очень хорошо, что жерт нет. Я бы даже сказала, что в рубашке родились.
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+1
skif
Написано сегодня, в 23:03
Vings, я ехал 110, меня сделали как стоячего...причем в Белте была еще девушка... на видео видно как ее вытащили с пассажирского! пара секунд раньше- и было бы лобовое с автобусом и жертвы
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+1
Alenushka
Написано сегодня, в 23:02
Господи, куда торопимся?
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+2
Vaska
Написано сегодня, в 23:04
Вечно все куда то спешат.
Каким образом определили скорость? Конечно, этот дурило сам себя наказал, но скорость была не 140, иначе бы последствия были куда серьезнее.
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0
skif
Написано сегодня, в 23:06
Vaska, написано "ПРИМЕРНО"
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0
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 23:07
очередной "чудо" олень, жесть
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0
Elizabeth
Написано сегодня, в 23:13
Ну сегодня прям день летунов!!! Как выходные,так все как будто на истребитель пересаживаются!
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0
НКолчина
Написано сегодня, в 23:17
Самоликвидаторы епт...
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0
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