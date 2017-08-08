Фото и видео очевидцев
Совершающий обгон автомобиль попал в аварию у Новоалександровска
По предварительным данным, пострадавших нет
Сегодня утром, 13 августа, на дороге у Новоалександровска столкнулись Toyota Belta и Toyota Hiace Regius.
В редакцию astv.ru попало видео аварии, на котором отчетливо видно - Toyota Belta совершала обгон по полосе для автобусов. На скорости примерно в 140 км/ч автомобиль столкнулся с микроавтобусом.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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Каким образом определили скорость? Конечно, этот дурило сам себя наказал, но скорость была не 140, иначе бы последствия были куда серьезнее.