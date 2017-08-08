Больше 170 человек приняли участие во втором «Сахалинском триатлоне»

Сегодня, 13 августа, на базе санатория «Лесное озеро» в поселке Охотское состоялся второй Сахалинский триатлон «IRONSAKH», приуроченный ко Дню физкультурника. Островитяне и гости региона состязались в заплыве по озеру, велогонке и беге. День оказался пасмурным, моросило – но участники, несмотря на превратности погоды, прошли дистанцию от начала до конца.

Победитель триатлона в категории «марафон» Александр Доровских прибыл на мероприятие из Хабаровска. Еще в заплыве на 1,5 километра он зацепился за острый камень ногой и порезал стопу. Но это ему не помешало. Никому не сказав, Александр продолжил участие, преодолел сорокакилометровый веломаршрут, а потом первым прибежал к финишу. О его травме узнали уже в конце дистанции. При этом спортсмен уже второй раз заявляет о себе на Сахалинском триатлоне – в прошлом году он тоже стал победителем.

– Рана сначала не болела. Уже потом, во время бега почувствовал. Но спортивный азарт не дал остановится, – говорит Александр. – Гонка есть гонка. Если тебе не тяжело, значит, ты не выкладываешься на полную.

При этом хабаровчанин заметил, что в этом году в триатлоне конкуренция стала ощутимее.

В ходе мероприятия для гостей и участников соревнований организовали военную кухню. Всех желающих бесплатно угощали армейской кашей и чаем.

Мария Муратова тоже участвует второй раз. Она показала лучший результат среди женщин в категории «Супер-спринт». Мария призналась, что после плавания и велогонки бег дался ей нелегко.

– Если сравнивать с прошлым годом, то этот триатлон оказался действительно проверкой на прочность. Вода бодрит, погода пасмурная – в такой день хочется сидеть дома. Но те, кто нашел сегодня силы прийти – они уже герои, – делится впечатлениями девушка.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко также стал участником спортивного состязания. Он выбрал для себя «марафонскую» категорию и полностью ее преодолел.

– Радует, что все больше сахалинцев проявляют интерес к спорту и здоровому образу жизни, – отметил глава региона.

Другие представители власти тоже решили испытать свою физическую подготовку. Депутат Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин рассказал, что холодная вода, дождь и хмурая погода нипочем, когда есть хорошая мотивация.

– Это проверка себя. У меня на футболке без знака препинания написано «доползти нельзя утонуть» – я решил поставить запятую после первого слова, потому что помню опыт прошлого года, когда заплыв дался мне с трудом, – поделился Андрей Хапочкин.

Сахалинский триатлон «IRONSAKH» стал уже вторым по счету для островного региона. Чтобы подготовить желающих к состязаниям, для всех желающих был создан специальный клуб, в котором новички под кураторством опытных спортсменов осваивали бег, езду на велосипеде и плавание в открытой воде. В мероприятии изначально зарегистрировались 205 человек. Однако, по словам организаторов, на старт пришли чуть больше 170. Но даже эта цифра в три раза превышает прошлогоднее количество. По итогу триатлона победители получили денежные призы от 8.000 до 60.000 рублей.