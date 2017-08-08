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Больше 170 человек приняли участие во втором «Сахалинском триатлоне»

Больше 170 человек приняли участие во втором «Сахалинском триатлоне»

Дополнительным препятствием на пути спортсменов стала погода

Сегодня, 13 августа, на базе санатория «Лесное озеро» в поселке Охотское состоялся второй Сахалинский триатлон «IRONSAKH», приуроченный ко Дню физкультурника. Островитяне и гости региона состязались в заплыве по озеру, велогонке и беге. День оказался пасмурным, моросило – но участники, несмотря на превратности погоды, прошли дистанцию от начала до конца.

Победитель триатлона в категории «марафон» Александр Доровских прибыл на мероприятие из Хабаровска. Еще в заплыве на 1,5 километра он зацепился за острый камень ногой и порезал стопу. Но это ему не помешало. Никому не сказав, Александр продолжил участие, преодолел сорокакилометровый веломаршрут, а потом первым прибежал к финишу. О его травме узнали уже в конце дистанции. При этом спортсмен уже второй раз заявляет о себе на Сахалинском триатлоне – в прошлом году он тоже стал победителем.

– Рана сначала не болела. Уже потом, во время бега почувствовал. Но спортивный азарт не дал остановится, – говорит Александр. – Гонка есть гонка. Если тебе не тяжело, значит, ты не выкладываешься на полную.

При этом хабаровчанин заметил, что в этом году в триатлоне конкуренция стала ощутимее.

В ходе мероприятия для гостей и участников соревнований организовали военную кухню. Всех желающих бесплатно угощали армейской кашей и чаем.

Мария Муратова тоже участвует второй раз. Она показала лучший результат среди женщин в категории «Супер-спринт». Мария призналась, что после плавания и велогонки бег дался ей нелегко.

– Если сравнивать с прошлым годом, то этот триатлон оказался действительно проверкой на прочность. Вода бодрит, погода пасмурная – в такой день хочется сидеть дома. Но те, кто нашел сегодня силы прийти – они уже герои, – делится впечатлениями девушка.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко также стал участником спортивного состязания. Он выбрал для себя «марафонскую» категорию и полностью ее преодолел.

– Радует, что все больше сахалинцев проявляют интерес к спорту и здоровому образу жизни, – отметил глава региона.

Другие представители власти тоже решили испытать свою физическую подготовку. Депутат Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин рассказал, что холодная вода, дождь и хмурая погода нипочем, когда есть хорошая мотивация.

– Это проверка себя. У меня на футболке без знака препинания написано «доползти нельзя утонуть» – я решил поставить запятую после первого слова, потому что помню опыт прошлого года, когда заплыв дался мне с трудом, – поделился Андрей Хапочкин.

Сахалинский триатлон «IRONSAKH» стал уже вторым по счету для островного региона. Чтобы подготовить желающих к состязаниям, для всех желающих был создан специальный клуб, в котором новички под кураторством опытных спортсменов осваивали бег, езду на велосипеде и плавание в открытой воде. В мероприятии изначально зарегистрировались 205 человек. Однако, по словам организаторов, на старт пришли чуть больше 170. Но даже эта цифра в три раза превышает прошлогоднее количество. По итогу триатлона победители получили денежные призы от 8.000 до 60.000 рублей.

Галерея
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 1
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 2
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 3
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 4
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 5
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 6
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 7
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 8
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 9
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 10
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 11
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 12
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 13
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 14
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 15
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 16
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 17
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 18
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 19
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 20
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 21
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 22
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 23
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 24
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 25
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 26
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 27
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 28
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 29
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 30
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 31
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 32
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 33
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 34
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 35
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 36
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 37
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 38
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 39
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 40
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 41
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 42
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 43
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 44
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 45
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 46
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 47
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 48
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 49
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 50
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 51
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 52
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 53
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 54
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 55
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 56
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 57
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 58
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 59
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 60
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 61
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 62
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 63
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 64
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 65
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 66
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 67
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 68
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 69
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 70
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 71
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 72
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 73
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 74
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 75
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 76
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 77
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 78
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 79
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 80
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 81
Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017, Фото: 82
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Более 170 человек поучаствовали в Сахалинском триатлоне – 2017
Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 22:31 +2
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