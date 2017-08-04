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В Южно-Сахалинске разыскивают преступников, убивших бездомную женщину

В Южно-Сахалинске разыскивают преступников, убивших бездомную женщину

Ее тело нашли в заброшенном здании на проспекте Победы

Ранее пресс-службой СУ СК РФ по Сахалинской области сообщалось, что следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится проверка по факту обнаружения 9 августа в заброшенном здании, расположенном западнее дома № 62а по пр. Победы областного центра тела 46-летней женщины без определенного места жительства

Как сообщают в областном следкоме, согласно выписке из журнала регистрации трупов Сахалинского областного центра СМЭ, причиной смерти женщины стали травматический шок, тупая сочетанная травма грудной клетки, верхних и нижних конечностей с переломами костей скелета и повреждением внутренних органов.

По данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В настоящее время следственными органами совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших это преступление.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:32 +1
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Комментарии
jkmu
Написано сегодня, в 11:35
Интересно,как же они их найдут....
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+1
ANNY
Написано сегодня, в 13:59
jkmu, а может быть там есть камеры где
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0
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 15:14
судя по травмам
либо падение с высоты
либо ДТП
а в здание спрятали - скорее всего те кто причастен или виновен
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0
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