Дети, бегающие по крышам в Дальнем, снова беспокоят соседей

Фото и видео очевидцев

Жители планировочного района Дальнее в Южно-Сахалинске снова возмущены дерзкими набегами местной малышни на крыши домов.

Источник astv.ru сообщает, крыши и пожарные лестницы уже давно стали элементами детских площадок. Малышня и подростки лихо взбираются ввысь и играют либо на самих лестницах, либо на крышах.

Пользователи сайта astv.ru разделились на два лагеря. Первые возмущены безрассудным поведением детей: «Ситуация изменится только тогда, когда случится трагедия. И даже в таком случае через пару дней они снова начнут лазить». Вторые не видят в ситуации ничего из ряда вон выходящего: «Мы в детстве тоже забирались на крыши - девяти- и двенадцатиэтажки самые классные. Оттуда можно было и салют смотреть, и просто звездами любоваться».

Напомним, местные жители уже не однократно сообщали о подростках бегающих по плоским крышам новостроек на улицах Большая полянка и Шебунина. Кроме того, некоторые очевидцы обращались к родителям экстремалов. Те же, в свою очередь, советовали бдительным соседям не лезть не в свои дела.