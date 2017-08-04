новости
новости
Регистрация
Дети, бегающие по крышам в Дальнем, снова беспокоят соседей
Фото и видео очевидцев

Дети, бегающие по крышам в Дальнем, снова беспокоят соседей

Очевидцы сообщают, что пожарные лестницы уже давно стали элементами детских площадок

Жители планировочного района Дальнее в Южно-Сахалинске снова возмущены дерзкими набегами местной малышни на крыши домов.

Источник astv.ru сообщает, крыши и пожарные лестницы уже давно стали элементами детских площадок. Малышня и подростки лихо взбираются ввысь и играют либо на самих лестницах, либо на крышах. 

Пользователи сайта astv.ru разделились на два лагеря. Первые возмущены безрассудным поведением детей: «Ситуация изменится только тогда, когда случится трагедия. И даже в таком случае через пару дней они снова начнут лазить». Вторые не видят в ситуации ничего из ряда вон выходящего: «Мы в детстве тоже забирались на крыши - девяти- и двенадцатиэтажки самые классные. Оттуда можно было и салют смотреть, и просто звездами любоваться».

Напомним, местные жители уже не однократно сообщали о подростках бегающих по плоским крышам новостроек на улицах Большая полянка и Шебунина. Кроме того, некоторые очевидцы обращались к родителям экстремалов. Те же, в свою очередь, советовали бдительным соседям не лезть не в свои дела. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 11:20 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-СахалинскДальнее
Прочее
крышадомдетииграопасностьпожарная лестница
Популярное на ASTV
Пропавшего по пути из Долинска в Покровку сахалинца сбил автомобиль
Пропавшего по пути из Долинска в Покровку сахалинца сбил автомобиль
На ASTV.RU идет текстовая онлайн-трансляция прямой линии с Олегом Кожемяко
На ASTV.RU идет текстовая онлайн-трансляция прямой линии с Олегом Кожемяко
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 11:39
ЧТО ЗНАЧИТЬ НЕ ЛЕЗТЬ НЕ В СВОИ ДЕЛА...
Надо их переселить в квартиры последних этажей и тогда точно никто не будут лезть в их дела....
Ответить
0
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 12:26
MARBLE, тут еще и другая опасность может возникнуть. Тот же самый пожар или кто-нибудь сковырнется на глазах у друзей-ребятни. Меня интересует куда в этой ситуации смотрит опека и правоохранительные органы, ответственные за контроль за несовершеннолетними.
Ответить
+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 12:32
Vings, Да и это имеет место быть...
Согласна с вами...
Меня вот тоже это интересует..
Ответить
0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 11:52
Новые дальненские Ямакаси....)
Ответить
+1
Online
vert Online
Написано сегодня, в 12:29
это пожарная лестница не для подъема, а для спуска предназначена. поэтому часть лестницы необходимо снизу демонтировать.
Ответить
+2
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 12:45
Я в ауте больше от родителей...
Ответить
0
Hana
Написано сегодня, в 13:47
Нужно лестницу какашками измазать,пару раз нарвутся потом сами не захатят! А в случае пожара (не дай бог) без разницы по какой леснице спускаться
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Южно-Сахалинске разыскивают преступников, убивших бездомную женщину
В Южно-Сахалинске разыскивают преступников, убивших бездомную женщину
На пешеходном переходе в Южно-Сахалинске Nissan сбил женщину
На пешеходном переходе в Южно-Сахалинске Nissan сбил женщину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru